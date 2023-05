Oppenheimer: Cillian Murphy non vedeva l'ora di essere protagonista per Nolan

Dopo le numerose collaborazioni in ruoli minori, Murphy non vedeva l'ora di essere finalmente il protagonista di una pellicola di Christopher Nolan.

Nel corso di un'intervista concessa a The Associated Press, Cillian Murphy ha parlato di Oppenheimer coronando il sogno di diventare il protagonista di un film di Christopher Nolan, dopo le numerose collaborazioni in ruoli secondari.

Questa sarà la sesta volta, infatti, che Murphy e Nolan collaborano in un film dopo Batman Begins, Il cavaliere oscuro, Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Inception e Dunkirk. Si tratterà però della prima volta da protagonista per Murphy in un film del regista britannico, dato che prima d'ora aveva sempre partecipato in ruoli di secondo piano.

"È così sobrio e autoironico e, nel suo stile molto inglese, mi ha detto: 'Senti, ho scritto questa sceneggiatura, parla di Oppenheimer. Vorrei che tu fossi il mio Oppenheimer'. È stato un grande giorno", ha dichiarato Murphy. "Ho sempre detto, anche pubblicamente e privatamente, a Chris, che se sono disponibile e mi vuoi in un film, io ci sono. Non mi interessa quanto è grande la parte. Ma in fondo, segretamente, desideravo molto interpretare un protagonista per lui".

"Ti rendi conto che è una responsabilità enorme. Era complicato e contraddittorio e così iconico", ha aggiunto Murphy parlando del ritratto del "padre della bomba atomica" che ha cambiato per sempre il mondo.

"Ma sai che sei con uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Con Chris mi sentivo sicuro. Ha avuto un impatto profondo sulla mia vita, a livello creativo e professionale. Mi ha offerto ruoli molto interessanti e li ho trovati tutti molto stimolanti. E adoro stare sui suoi set". Su queste pagine potete recuperare il trailer di Oppenheimer.

Oppenheimer: Christopher Nolan presenta il suo film sulla "'persona più importante mai vissuta" al CinemaCon

Oppenheimer ha una data d'uscita fissata al 20 luglio 2023 in Italia.