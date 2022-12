Oppenheimer: le nuove foto svelano il look dei protagonisti nel film di Christopher Nolan

Il magazine Total Film ha condiviso nuove foto di Oppenheimer, svelando così il look dei protagonisti del nuovo progetto diretto da Christopher Nolan.

Oppenheimer è uno dei titoli più attesi dell'estate 2023 e, grazie al magazine Total Film, è ora possibile vedere nuove foto del prossimo progetto firmato Christopher Nolan, scoprendo il look dei protagonisti.

Gli scatti ritraggono infatti Cillian Murphy, ma anche Emily Blunt e un Robert Downey Jr. quasi irriconoscibile.

Oppenheimer è basato sul libro premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scritto da Kai Bird e dal defunto Martin J. Sherwin. Il film sarà incentrato sul fisico teorico J. Robert Oppenheimer mentre lavora al Los Alamos Laboratory durante l'era del Progetto Manhattan e Ultimate diventa il padre della bomba atomica.

Oppenheimer: una foto dal set del film di Christopher Nolan

Oppenheimer: una foto del film di Christopher Nolan

Oppenheimer: Robert Downey Jr in una foto del film di Christopher Nolan

Oppenheimer: una foto del film di Christopher Nolan

Oppenheimer: una foto del film di Christopher Nolan

Oppenheimer: una foto del film di Christopher Nolan

Oppenheimer: per Christopher Nolan è "uno dei progetti più impegnativi" della sua carriera

Cillian Murphy guida il cast del film di Christopher Nolan nei panni di Oppenheimer, affiancato da Emily Blunt che avrà il ruolo di Katherine "Kitty" Oppenheimer . Robert Downey Jr. sarà inoltre uno dei protagonisti e interpreterà Lewis Strauss che ha contribuito alla creazione della U.S. Atomic Energy Commission. Tra gli interpreti spazio anche a Florence Pugh che ha ottenuto il ruolo della psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie che sarà il fisico Edward Teller, Michael Angarano che sarà Robert Serber e Josh Hartnett nei panni dello scienziato nucleare Ernest Lawrence.

Completano il cast stellare James D'Arcy Rami Malek, Jason Clarke, Dane DeHaan, Dylan Arnold , David Krumholtz, Alden Ehrenreich, Kenneth Branagh e Matthew Modine.

Il film diretto da Christopher Nolan arriverà nelle sale il 21 luglio 2023.