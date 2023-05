Oppenheimer, Christopher Nolan ha ingaggiato veri scienziati come comparse "Dovevo restare fedele alla storia"

Christopher Nolan ha rivelato di aver usato un sacco di veri scienziati come comparse in Oppenheimer per 'restare fedele alla storia', il film arriverà nei cinema il 23 agosto.

Christopher Nolan ha recentemente rivelato a Entertainment Weekly di aver ingaggiato "molti veri scienziati" come comparse di Oppenheimer per restare fedele alla storia.

Oppenheimer: Cillian Murphy in una foto del film

Oppenheimer, dramma storico sul padre della bomba atomica J. Robert Oppenheimer, vanta un ricchissimo cast che comprende il protagonista Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon e Florence Pugh. Tuttavia, secondo Nolan, l'inclusione di veri scienziati nei ruoli minori ha aggiunto autenticità al film.

Ecco cosa ha dichiarato il regista: "Eravamo nella vera Los Alamos e avevamo molti veri scienziati come comparse. Avevamo bisogno che la folla di comparse reagisce e fosse in grado di improvvisare di fronte ai discorsi colti. È stato davvero divertente da ascoltare."

Christopher Nolan, il perfezionista

Oppenheimer: Robert Downey Jr in una foto del film di Christopher Nolan

Parlando del lavoro svolto sul set di Oppenheimer, Nolan ricorda: "Di solito sei su un set in cui hai un sacco di comparse in giro e stanno più o meno pensando al pranzo. Queste comparse stavano pensando alle implicazioni geopolitiche delle armi nucleari e ne sapevano molto. In realtà era un grande promemoria ogni giorno, ci invitava a essere fedeli alla storia e a prestare attenzione a cosa stiamo facendo".

Il regista ha anche parlato del cast del film, aggiungendo: "Ogni giorno arrivavano questi attori fenomenali, che sono i miei eroi. Ogni giorno dovevi alzare il livello per lavorare con queste leggende. Tutti erano così incredibilmente preparati. Ogni singolo attore, indipendentemente dalle dimensioni del suo ruolo o dall'importanza del suo personaggio nella storia, ognuno di loro aveva questa conoscenza a cui poteva attingere".

Di cosa parla Oppenheimer

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell'avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Oppenheimer: una foto del film di Christopher Nolan

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine "Kitty" Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l'energia atomica. La candidata all'Oscar Florence Pugh veste i panni della psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence. Nel cast anche il vincitore dell'Oscar Rami Malek, l'attore, scrittore e regista otto volte candidato all'Oscar Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich e Matthew Modine.

Il film, tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin, uscirà nelle sale italiane il 23 agosto.