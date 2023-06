Oppenheimer, Christopher Nolan diventa virale nei TikTok in cui spiega perché guardare il film in IMAX

Christopher Nolan star di TikTok per un giorno: il regista di Oppenheimer è diventato virale sulla piattaforma grazie a un paio di video in cui spiega perché guardare il film in IMAX.

Avreste mai pensato di vedere Christopher Nolan su TikTok? E invece il regista di Oppenheimer ha pensato di promuovere l'uscita del suo nuovo film (e la visione in IMAX) tramite dei video sulla celebre piattaforma.

Christopher Nolan che spiega le prodezze dell'IMAX prima sulle note di Au Revoir dei Sweet After Tears, e poi di Cupid delle FIFTY FIFTY fa un certo effetto. Eppure è esattamente ciò che è accaduto negli ultimi giorni su TikTok.

Christopher Nolan star di TikTok

Il celebre regista, come riporta anche Comicbook, è stato la star di alcuni video ormai virali in cui spiega come è stato girato Oppenheimer e perché l'IMAX rappresenta l'esperienza visiva migliore per il suo ultimo film.

"Riempie la tua visione periferica, ti immerge nell' immagine. La chiarezza, la nitidezza è il meglio che si possa desiderare. È quanto di più vicino al riprodurre il mondo nel modo in cui lo vedi con i tuoi occhi" sentenzia Nolan.

E dopo averci ricordato esattamente quanto manca all'uscita di Oppenheimer nelle sale (il 23 luglio sta arrivando!), ci mostra anche la pellicola su cui è stato girato il film: 3 ore e 9 secondi su un nastro da 70 mm, ovviamente IMAX, della lunghezza di 11 miglia, che corrispondono più o meno a 17,7 kilometri.

Oppenheimer si prepara dunque ad arrivare nelle sale con un cast che, ricordiamo, è pieno zeppo di star: da Cillian Murphy a Emily Blunt, da Robert Downey Jr. a Matt Damon, da Florence Pugh a Josh Hartnett, e poi ancora Kenneth Branagh, Rami Malek, Dane Dehan, Jack Quaid, Gustaf Skårsgard, Casey Affleck, Alden Erenreich... Fino ad arrivare a chi ci sarà, ma comparirà davvero per poco, come il Premio Oscar Gary Oldman.