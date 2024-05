Christopher Nolan, la moglie e produttrice Emma Thomas sul suo prossimo film: "Possibilità infinite"

Il successo senza precedenti di Oppenheimer di Christopher Nolan, con tanto di sette Premi Oscar vinti, ha messo il regista in una posizione inedita, quella di dover decidere attentamente quale idea affrontare nel suo prossimo film.

A dare un'anticipazione di questo processo è stata Emma Thomas, produttrice e moglie di Nolan, che dalle pagine di Empire Magazine ha dichiarato che al momento le possibilità future sono infinite.

"È tutto molto eccitante. Questo è il momento in cui le possibilità sono praticamente illimitate, non abbiamo ancora iniziato a pensare alla praticità o ad altro. 'Oppenheimer' ha avuto un successo assurdo e sentiamo di avere un'opportunità".

Oppenheimer: Christopher Nolan sul set del film

Un anno indimenticabile per Nolan

Il 2024 si sta rivelando un anno d'oro per Nolan, che in Oppenheimer ha raccontato la storia del fisico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), a capo della direzione scientifica del Progetto Manhattan che portò alla costruzione della prima bomba atomica. Quest'anno sarà anche nominato Cavaliere dell'Impero Britannico da Re Carlo III, mentre Emma Thomas riceverà il titolo di Dama.

Inoltre, Nolan ha intascato una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni di dollari dopo il successo planetario di Oppenheimer. La somma è il risultato di un mix di fattori che comprendono stipendio da regista, compensazione in base ai guadagni, bonus al box-office e un premio extra per i suoi due Oscar, quelli ricevuti per il Miglior film e la Miglior regia.

Oppenheimer supera i 900 milioni e diventa il biopic col maggior incasso di sempre, battuto Bohemian Rhapsody

Oppenheimer ha incassato quasi un miliardo di dollari, esattamente 953,8 milioni di dollari, a fronte di un budget di "soli" 100 milioni.