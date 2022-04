Oppenheimer, Gary Oldman: "Reciterò nel film di Christopher Nolan, ho una sola scena"

Gary Oldman collaborerà nuovamente con Gary Oldman in occasione del film Oppenheimer, svelando che girerà solo una scena.

Gary Oldman collaborerà nuovamente con il regista Christopher Nolan in occasione del film Oppenheimer, progetto le cui riprese sono attualmente in corso.

L'attore aveva collaborato con il filmmaker in occasione della trilogia dedicata al Cavaliere Oscuro con protagonista Christian Bale.

Gary Oldman, durante un'intervista rilasciata a TalkSport, ha raccontato: "Christopher Nolan sta realizzando un nuovo film, Oppenheimer. Sarò impegnato sul set un giorno, una sola giornata".

L'attore ha proseguito aggiungendo: "Ho solo una scena, una pagina e mezza di copione. Penso sarò impegnato sul set a maggio".

Oldman non ha però rivelato quale personaggio interpreterà nel progetto che può contare su un cast davvero stellare guidato da Cillian Murphy nel ruolo dello scienziato J. Robert Oppenheimer.

Il film in arrivo nell'estate 2023 coinvolgerà anche Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt, Matt Damon, David Dasmalchian e Matthew Modine.