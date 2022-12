Oppenheimer: Christopher Nolan ha ricreato un'esplosione nucleare senza CGI

Christopher Nolan non si è fermato di fronte a niente per il suo biopic Oppenheimer, arrivando a ricreare un'esplosione nucleare senza l'ausilio della CGI.

Christopher Nolan non si smentisce e promette scintille, anzi, esplosioni nucleari per il suo nuovo film, il biopic Oppenheimer. Per la pellicola, il regista avrebbe ricreato un'esplosione nucleare senza CGI.

Durante un'intervista con Total Film, Christopher Nolan ha rivelato di aver utilizzato effetti pratici per ricreare la devastazione della prima bomba atomica:

Oppenheimer: Cillian Murphy in una foto del film

"Penso che ricreare il test Trinity senza l'uso della computer grafica sia stata una grande sfida da affrontare. Andrew Jackson - il mio supervisore agli effetti visivi, che ho coinvolto quasi subito nel progetto - stava esaminando come avremmo potuto realizzare fisicamente molti degli elementi visivi del film, dalla rappresentazione della dinamica quantistica e della fisica quantistica al test Trinity stesso alla ricreazione, con la mia squadra, di Los Alamos su una mesa nel New Mexico con condizioni meteorologiche straordinarie, molte delle quali erano necessarie per il film. Le sfide erano enormi".

Oppenheimer: le nuove foto svelano il look dei protagonisti nel film di Christopher Nolan

Nolan è da sempre un fan degli effetti pratici che preferisce alla CGI. Il regista inglese ha utilizzato un corridoio rotante per filmare l'iconico combattimento che sfida la gravità in Inception, oltre a far saltare in aria un vero Boeing 747 per il suo recente film d'azione che piega il tempo, Tenet. Tuttavia, peer il cineasta Oppenheimer è un progetto molto più grande, tanto da definirlo una "storia di immensa portata e scala":

Oppenheimer: una foto del film di Christopher Nolan

"È uno dei progetti più impegnativi che abbia mai intrapreso in termini di portata e in termini di vastità della storia di Oppenheimer. Ci sono state grandi sfide logistiche, grandi sfide pratiche. Ma avevo una troupe straordinaria e si sono messi in gioco. Ci vorrà un po' prima di finire. Ma certamente, mentre vedo arrivare i risultati, sono entusiasta di ciò che la mia squadra è stata in grado di ottenere".

Oppenheimer vede Cillian Murphy nei panni di J. Robert Oppenheimer, il fisico definito "il padre della bomba atomica". Nel cast anche Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Florence Pugh, Rami Malek e David Dastmalchian in un ruolo segreto. Oppenheimer arriverà nei cinema nel luglio 2023.