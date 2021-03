Operation Varsity Blues: il trailer del film Netflix sullo scandalo delle ammissioni al college USA

Netflix ha svelato il trailer di Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal, documentario drammatizzato che racconta gli eventi dello scandalo alle ammissioni al college USA che ha travolto Rick Singer e che ha visto coinvolte anche alcune star di Hollywood.

Rick Singer avrebbe accettato milioni di dollari da ricche famiglie americane per far entrare i loro rampolli in prestigiosi college americani, ma nel 2019 il suo schema è stato portato alla luce da un'indagine dell'FBI che ha racconto anni di intercettazioni telefoniche. Il documentario approderà su Netflix il 17 marzo.

Tra il 2011 e il 2018, Rick Singer ha condotto un'operazione fraudolenta accettando denaro da ricche famiglie americane per favorire l'ammissione dei propri figli a vari college. Questi piani prevedevano di falsificare gli esami di ammissione per ottenere punteggi ottimali o far accettare gli studenti per falsi meriti atletici in cambio di tangenti. Amministratori delegati e altri importanti dirigenti d'azienda sono stati incriminati e condannati sulla scia delle indagini dell'FBI (nome in codice Operazione Varsity Blues), così come alcune importanti figure di Hollywood come l'attrice di Full House Lori Loughlin e Felicity Huffman.

il trailer del film netflix anticipa un approccio drammatizzato al caso dove le conversazioni tra le figure coinvolte vengono ricreate con l'aiuto di attori, il tutto misto a materiali di repertorio e interviste con le vere persone coinvolte nello scandalo. Matthew Modine interpreta Rick Singer. Il documentario è creato da Chris Smith e Jon Karmen.