Onward, un personaggio LGBT del film è stato censurato in Russia

La a Russia censura Onward - Oltre la magia, il nuovo cartone Pixar-Disney in cui appare per la prima volta un personaggio LGBT. Nella versione originale, infatti, la poliziotta ciclope Spectre dice di avere una fidanzata, mentre in quella russa si parla semplicemente di 'partner' in senso più neutro. A rivelarlo è stata la testata online Kinopoisk.ru, secondo la quale questa modifica è stata fatta dal ramo russo della Disney per non incorrere in una serie di problemi.

Da anni, infatti, vige nel Paese una legge che punisce ufficialmente la promozione tra i minori delle "relazioni non tradizionali" ma di fatto impedisce ogni manifestazione pubblica a favore dei diritti delle minoranze LGBT. La legge è stata bocciata dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo in quanto ritenuta discriminatoria e ha portato a un aumento delle aggressioni contro gli omosessuali.

Onward, nel film Disney Pixar il primo personaggio LGBT animato

Onward - Oltre la magia non è il primo film ad incorrere in una situazione simile, in passato, sempre per rimanere in casa Disney, erano state modificate le battute di un personaggio gay in Avengers: Endgame ad esempio. Fino ad ora la casa madre, ovvero quella americana, non ha commentato ufficialmente la notizia.