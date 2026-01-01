Chevy Chase vorrebbe una reunion del film I tre amigos in Only Murders in the Building 6

Il comico ha parlato della sua speranza di recitare ancora una volta accanto a Steve Martin e Martin Short, con cui ha recitato nel film di Landis.

Chevy Chase ha rivelato che nel suo futuro spera ci sia una reunion del film I tre amigos, di cui è stato protagonista nel 1986 accanto a Steve Martin e Martin Short.

La commedia era stata diretta da John Landis ed era stata scritta da Martin in collaborazione con Lorne Michaels e Randy Newman.

Il desiderio di realizzare una reunion

L'occasione per recitare nuovamente con i suoi due colleghi e amici potrebbe emergere grazie alla serie Only Murders in the Building, di cui arriverà prossimamente (in Italia sugli schermi di Disney+) la sesta stagione.

Chevy Chase, come riporta il magazine People, ha dichiarato: "Attualmente sono impegnati in tv realizzando quel 'Ci sono solo omicidi nel mio condominio'. Ed è uno show davvero buono".

Sua moglie lo ha corretto per il titolo sbagliato e il comico ha sottolineato: "Lo trovo davvero buono. Sì, è buono, sono bravi, ma si sente davvero la mia mancanza. È da lì che dobbiamo partire... Se vuoi davvero fare un film con Steve e Marty, devi avere me".

Chase ha voluto ribadire: "Mi mancano, dico solo questo. Mi mancano davvero, sono grandiosi".

La possibilità di un'apparizione nella serie Disney+

John Hoffman, il co-creatore di Only Murders in the Building, nel 2022 aveva accennato alla possibilità di un'apparizione di Chevy in veste di guest star sottolineando: "Ci saranno progetti per molti, tanti, altri amigos e non solo, ed è qualcosa su cui stiamo lavorando ora, ed è davvero entusiasmante".

Only Murders in the Building 5

Le riprese dei prossimi episodi della pluripremiata serie, che vede protagonista anche Selena Gomez, riprenderanno prossimamente e il cast e la troupe saranno impegnati nella città di Londra.

La quinta stagione, di cui potete leggere la nostra recensione, ha mostrato le indagini sulla morte di Lester, il portiere di The Arconia. I protagonisti hanno scoperto dei legami con la mafia e il gioco d'azzardo, introducendo inoltre nuovi personaggi interpretati da Renée Zellweger, Christoph Waltz e Logan Lerman. Tra gli interpreti delle puntate c'erano anche Bobby Cannavale e Téa Leoni, oltre a Keegan Michael Key, Jermaine Fowler, Beanie Feldstein e Dianne Wiest.