Only Murders in the Building 3 ottiene il via libera da parte di Hulu

Hulu ha annunciato la produzione di Only Murders in the Building 3, la terza stagione della serie con Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short.

Only Murders In The Building 3 ha ottenuto il via libera da parte di Hulu che ne ha annunciato il rinnovo, proseguendo così la storia dei tre protagonisti alle prese con omicidi, podcast e situazioni divertenti.

Il progetto, disponibile in Italia su Disney+, è la comedy più vista tra gli show originali di Hulu.

Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez sono i protagonisti della serie Only Murders in the Building è stato co-creato e scritto da Martin e John Hoffman (Grace & Frankie). Nel team della produzione ci sono anche Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment, ha dichiarato: "Only Murders in the Building è il vero gioiello della corona della nostra offerta. Il suo appeal che attraversa le generazioni, l'intersezione di umorismo e cuore, e il suo approccio veramente originale sono un segno distintivo e testimonianza del lavoro di Dan, John, Steve, Marty e Selena. Siamo grati di poter continuare a raccontare le storie di Charles, Oliver e Mabel a spettatori che ci hanno costantemente dimostrato che hanno ancora voglia di scoprire qualcosa in più di questa storia".

Nella seconda stagione di Only Murders in the Building, in seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell'Arconia, Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell'omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l'omicidio.

Tra le guest star dei nuovi episodi ci sono Shirley MacLaine, Amy Schumer e Cara Delevingne.