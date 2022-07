Only Murders in the Building 2: il divertente video della canzone Angel in Flip Flops

Nel quarto episodio di Only Murders in the Building 2 è presente la canzone Angel in Flip Flops, di cui è stato condiviso un divertente video.

Nella serie, disponibile in Italia su Disney+, Steve Martin ha il ruolo dell'ex star degli anni '80 Charles Haden-Church, che ha inciso il brano.

Nel quarto episodio della seconda stagione di Only Murders in the Building viene infatti spiegato che Haden-Church si è avvicinato alla figlia della sua ex fidanzata Lucy (Zoe Colletti) grazie al coro della canzone Angel in Flip Flops, incisa nel 1989. Il brano aveva poi debuttato alla posizione numero 83 delle classifiche tedesche proprio prima della caduta del Muro di Berlino.

Il brano è stato scritto da Steve Martin in collaborazione con Kirker Butler, ed è prodotto da Paul Schaffer.

L'attore ha dichiarato: "Sono orgoglioso di Angel in Flip Flops come di ogni altro lavoro che ho fatto che non è così buono".

Il co-creatore John Hoffman ha aggiunto che quando hanno avuto l'idea si è subito deciso di svilupparla, condividendola con Martin che ha poi ideato in breve tempo la canzone.

Nella seconda stagione di Only Murders in the Building, in seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell'Arconia, Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell'omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l'omicidio.

Tra le guest star dei nuovi episodi ci sono Shirley MacLaine, Amy Schumer e Cara Delevingne.