One-Punch Man, la nuova stagione sta indignando i fan: "Rilasciano la sigla ma non sappiamo quando esce"

Il panel di One-Punch Man ad AnimeNYC 2025 ha lasciato i fan senza trailer e senza novità sulla data d'uscita della Stagione 3, facendo crescere i timori per i ritardi produttivi.

AnimeNYC 2025 doveva essere l'evento rivelatore per One-Punch Man, ma l'attesa si è trasformata in delusione. Tra rumor, performance musicali e silenzi sospetti, il fandom si interroga sul futuro della terza stagione dell'anime.

Delusione ad AnimeNYC per One-Punch Man

Il 24 agosto si è chiuso il sipario su AnimeNYC 2025, lasciando dietro di sé un'eco di malcontento per i fan di One-Punch Man. Il panel speciale "The Hero!!", ospitato il giorno precedente, ha visto protagonisti i JAM PROJECT insieme alla band di "kawaii metal" BABYMETAL, pronte a firmare l'opening della terza stagione con il brano Get No Satisfied.

Annunciata anche la ending, The Light, That's There, ma niente di più: nessun trailer, nessuna data, nessuna informazione concreta sullo staff principale. Il pubblico, che sperava in una rivelazione decisiva, si è sfogato sui social, trasformando la delusione in trend globale.

AnimeNYC non è stato l'unico palco avaro di novità. Già a luglio, all'Anime Expo, la presenza di Makoto Furukawa (Saitama) e Kaito Ishikawa (Genos) non aveva portato dettagli sulla serie, alimentando voci di problemi interni allo studio J.C. Staff.

A complicare le cose, le parole del doppiatore Kyle Herbert (Atomic Samurai) che ha ammesso di non aver ancora ricevuto alcuna chiamata per il doppiaggio inglese: un segnale preoccupante, considerando che l'autunno 2025 si avvicina. La mancanza di una campagna promozionale strutturata, insolita per un titolo shonen di questa portata, non fa che aumentare l'incertezza.

Tra speranze, ringraziamenti e le parole di ONE

Nonostante i silenzi, il creatore ONE sembra voler rassicurare i fan. Durante l'Anime Expo, ha condiviso una nuova illustrazione accompagnata da un messaggio di gratitudine: "Grazie a tutti i fan americani! Non vedo l'ora che vada in onda la Stagione 3... Voglio ringraziare il team per la passione nel dare vita allo spirito del manga e trasformarlo in una storia unica per l'anime". Parole che provano a placare le ansie, pur senza offrire certezze.

Un segnale positivo, però, arriva dal mondo videoludico. Pochi giorni prima del panel, il 22 agosto l'account ufficiale di Fortnite ha pubblicato un post enigmatico: "Accidenti, ho dimenticato di comprare il brodo kombu", frase cult dell'anime che i fan hanno interpretato come una conferma del crossover. Una collaborazione che, se realizzata, potrebbe tenere alta l'attenzione mentre il mistero sulla nuova stagione continua.

Nel frattempo, le prime due stagioni restano disponibili su Hulu e Disney+, mentre il manga di ONE e Yusuke Murata continua a uscire per VIZ Media, che detiene anche i diritti della futura Stagione 3. La domanda ora è: riuscirà Saitama a tornare sullo schermo entro il 2025, o i fan dovranno attendere ancora?