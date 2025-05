I creatori di Oshi no ko e One-Punch man cercano un autore emergente per gli anime di successo di domani

Oshi no Ko, One-Punch Man e altri creatori si uniscono per trovare il prossimo grande creatore di Seinen per continuare a promuovere il mercato dell'animazione giapponese (e non solo).

Shueisha inaugura lo Young Manga Newcomer Award 2025, un concorso annuale che punta a scovare la prossima generazione di talenti nel mondo del genere seinen. I creatori di Oshi no Ko, One-Punch Man e Kingdom giudicheranno le opere in dieci categorie e apre le porte ai mangaka emergenti che un domani offriranno adattamenti anime di successo.

Shueisha lancia un premio per scoprire i nuovi talenti del genere seinen

Se hai sempre sognato di pubblicare il tuo manga, questo è il momento di tirare fuori la tavoletta grafica e farti avanti. Dal 15 maggio prende ufficialmente il via lo Shueisha Young Manga Newcomer Award 2025, un prestigioso concorso che nasce per celebrare il 40º anniversario di Weekly Young Jump e che promette di scoprire - e lanciare - le nuove voci del fumetto giapponese rivolto a un pubblico adulto. A organizzarlo sono proprio le redazioni di Weekly Young Jump, Tonari no Young Jump, Ultra Jump e Grand Jump, con l'intenzione dichiarata di "identificare, celebrare, promuovere e scoprire i futuri leader del manga seinen".

Una scena di One-Punch man

L'iniziativa è erede naturale di due importanti premi precedenti: il 100 Million Yen 40 Manga Award del 2019 e il Young Manga Newcomer Award del 2024. Stavolta, però, la sfida si articola in dieci categorie, spaziando dall'action allo sport, dalla commedia romantica al gag manga, fino a sezioni dedicate alle testate ospitanti.

A rendere ancora più epica la competizione è la giuria: Aka Akasaka (Oshi no Ko, Kaguya-sama: Love Is War), ONE (One-Punch Man, Mob Psycho 100), Yasuhisa Hara (Kingdom), Satoru Noda (Golden Kamuy) e Toshio Sako (Usogui) saranno tra i maestri chiamati a valutare le opere. "Qualunque sia il risultato, che la vostra determinazione e ambizione possano portarvi verso un futuro nella creazione di manga per tutti", si legge nell'annuncio ufficiale. Il premio principale prevede una somma di 5 milioni di yen, con riconoscimenti anche per ogni categoria (fino a 500.000 yen). Le iscrizioni - rigorosamente in lingua giapponese - sono aperte fino al 30 settembre, e i risultati verranno annunciati a gennaio 2026. Una chiamata alle matite, insomma, per chi sogna di scrivere la prossima grande storia.