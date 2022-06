One Punch Man: Justin Lin regista del film live action

Sarà Justin Lin il regista del film One Punch Man che verrà realizzato per Sony Pictures.

Il filmmaker ha recentemente deciso di abbandonare il lavoro dietro la macchina da presa di Fast X, progetto di cui sarà comunque uno dei produttori.

Il film One Punch Man è un adattamento live-action del popolare manga, di cui lo studio ha ottenuto i diritti da Shueisha.

Avi Arad e Ari Arad saranno i produttori del film, in collaborazione con Justin Lin che collaborerà con gli sceneggiatori per firmare la nuova versione della sceneggiatura. L'intenzione è di iniziare le riprese entro la fine del 2022.

One Punch Man racconta la stotia di Saitama, un supereroe che può sconfiggere ogni avversario con un singolo pugno ma va alla ricerca di un rivale all'altezza dopo essersi annoiato della mancanza di sfide nella sua lotta contro il male.

L'opera ha debuttato nel 2009 in versione webcomic, diventando virale e venendo poi pubblicata da Shueisha con le illustrazioni di Yusuke Murata. Il manga ha venduto oltre 30 milioni di copie, venendo tradotta in inglese da VIZ Media nel 2015.

Successivamente è stata realizzata una serie tv animata e c'è stato spazio per la creazione di vari videogiochi.