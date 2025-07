One-Punch Man 3, la conferma del cast vocale fa discutere: una doppiatrice aveva abbandonato il settore

La terza stagione di One-Punch Man è pronta a tornare dopo sei anni di attesa, con il cast inglese quasi tutto riconfermato. Tra le voci spicca il ritorno controverso di Corina Boettger nel ruolo di Terrible Tornado. La stagione, prodotta da J.C. Staff, promette di esplorare l'arco narrativo della Monster Association, uno dei più amati del manga originale.

One-Punch Man 3: stesso cast, stesse polemiche e attese altissime

Dopo un'attesa lunga sei anni dal debutto della seconda stagione, One-Punch Man si prepara a tornare in pompa magna questo autunno, grazie all'annuncio ufficiale di Viz Media che ha svelato il cast per il doppiaggio inglese. Buona parte degli interpreti che hanno prestato la voce ai personaggi principali ritorna, a partire da Max Mittelman nei panni di Saitama, il nostro eroe in grado di sconfiggere ogni avversario con un solo pugno, e Zach Aguilar come Genos. Ma è la conferma di Corina Boettger nel ruolo di Terrible Tornado a far discutere. Boettger, che aveva preso il posto di Marieve Herington dalla prima stagione, è finita recentemente sotto i riflettori per controversie legate al suo lavoro come voce di Paimon in Genshin Impact. Nonostante le polemiche, la sua partecipazione a questa stagione testimonia la sua persistenza nel mondo del doppiaggio.

La locandina di One-Punch Man

Questa terza stagione segna un ritorno importante per la saga animata, e l'hype è palpabile ma accompagnato da una certa diffidenza, dovuta al caldo ricordo della stagione precedente, non sempre accolta con entusiasmo. Altri membri del cast includono Laura Post (Hellish Blizzard), Greg Chun (Garou) e tanti altri, delineando un parco voci che promette di dare vita a un adattamento fedele e coinvolgente.

Prodotta da J.C. Staff, studio già al timone della controversa seconda stagione, la terza stagione di One-Punch Man punta a riprendere le fila del manga originale creato da ONE nel 2009. La serie segue Saitama, un eroe dall'aspetto ordinario ma dall'incredibile forza, che lotta contro la noia derivante dalla sua invincibilità. Questa nuova stagione sarà dedicata all'arco narrativo della Monster Association, uno dei capitoli più celebri e amati dai fan, ricco di battaglie intense e colpi di scena.

Se il team creativo riuscirà a dosare al meglio le atmosfere ironiche e il pathos drammatico che hanno reso celebre il fumetto, questa stagione potrebbe rivelarsi una delle più avvincenti e profonde dell'intera saga. Come sempre, l'adattamento animato dovrà trovare l'equilibrio tra spettacolo e fedeltà alla fonte, per non deludere le aspettative di una fanbase appassionata e impaziente. Scopriremo il destino di Saitama in autunno.