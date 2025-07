One-Punch Man 3 debutterà in autunno, ma non è stato rilasciato ancora un trailer: i fan sono scettici

Con il Comic-Con di San Diego in pieno svolgimento, il creatore di One-Punch Man, ONE, ha condiviso un disegno speciale e un messaggio per i fan in vista del debutto della terza stagione. Ma nessun trailer ancora.

Il creatore di One-Punch Man, ONE, ha condiviso un messaggio speciale per i fan in occasione del Comic-Con di San Diego, annunciando che la terza stagione, attesa per ottobre, conterrà una trama "ipnotica" e unica per l'anime. Ma l'assenza di trailer animati fa aumentare l'attesa per il ritorno di Saitama e degli eroi di Classe S.

Il messaggio di ONE: "Un'avventura mai vista prima"

Con l'avvicinarsi della terza stagione di One-Punch Man, il silenzio promozionale comincia a pesare. Ma a rompere l'attesa è stato lo stesso ONE, autore del manga originale, che ha affidato ai canali social di VIZ Media una lettera carica di riconoscenza e promesse.

Accompagnato da un disegno inedito in cui Saitama campeggia serafico davanti a un nemico ormai sconfitto, il messaggio è stato rivolto ai fan americani, in omaggio alla partecipazione della serie al San Diego Comic-Con. "Non vedo davvero l'ora della messa in onda della terza stagione di One-Punch Man" - scrive ONE - "Non saremmo mai arrivati fin qui senza il sostegno dei fan".

Ma è la seconda parte della dichiarazione ad accendere i riflettori, con un'anticipazione che ha fatto sobbalzare la community: "La terza stagione esplorerà a fondo le nuove avventure degli eroi di Classe S. Ringrazio il team di produzione per la passione con cui ha trasformato lo spirito del manga in una trama ipnotica e unica per l'anime". Una frase che, in poche righe, apre a scenari inediti e alimenta un acceso dibattito sul grado di libertà creativa rispetto all'opera cartacea.

One-Punch Man 3: una trama "ipnotica" ma ancora senza trailer

Mentre l'autore accende l'immaginazione dei fan, la produzione continua a tenere le carte coperte. Alla Anime Expo 2025 e durante il panel celebrativo "Saitama is Back!" dedicato ai dieci anni della serie, l'assenza di un vero trailer animato ha lasciato molti perplessi. Finora, il pubblico ha ricevuto solo illustrazioni statiche e video promozionali minimali. Una mancanza che ha fatto sorgere timori sulla qualità dell'animazione, già compromessa nella seconda stagione.

Il protagonista di One-Punch Man

Nonostante ciò, alcuni segnali rassicurano: JAM Project tornerà a firmare la sigla d'apertura, e la premiere è fissata per ottobre 2025, anche se il giorno preciso resta avvolto nel mistero. In attesa di un trailer che possa fugare ogni dubbio, resta la certezza di un esperimento narrativo che potrebbe ridefinire l'identità dell'anime.