ONE PIECE: una star della serie Netflix vorrebbe Jamie Lee Curtis nel cast

Emily Rudd, interprete di Nami nell'atteso adattamento in live action di ONE PIECE, ha espresso il desiderio di vedere, prima o poi, Jamie Lee Curtis unirsi al cast.

Arriverà su Netflix quest'anno il tanto chiacchierato adattamento in live action di ONE PIECE, celebre manga di Eiichiro Oda che va avanti dagli anni '90 e non accenna a fermarsi. In attesa di scoprire la finestra di lancio Emily Rudd, attrice scelta per interpretare Nami, si è cimentata in un fantacasting facendo il nome di Jamie Lee Curtis.

Emily Rudd vorrebbe infatti vederla nel cast di ONE PIECE nei panni di Kureha, uno dei personaggi più noti del manga e dotato di straordinarie abilità mediche. Il fantacasting è stato approvato all'unanimità dai fan sui social.

Lo show guidato da Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D., Luke Cage) e Steven Maeda (Lost, X-Files) aveva terminato le riprese lo scorso agosto, e oltre alle prime immagini condivise negli ultimi giorni a conferma del suo arrivo nel 2023 e qualche foto dal set trapelata online, ci è stato mostrato davvero poco al riguardo (ma merita attenzione un video da TUDUM in cui venivano presentate alcuni elementi chiave del live-action di ONE PIECE).

ONE PIECE, lo showrunner del live-action rivela il suo personaggio preferito nella serie Netflix

Al momento non ci sono ancora conferme, ma le ultime indiscrezioni riportate da What's On Netflix vorrebbero infatti una release date di One Piece programmata per il prossimo agosto.