One Piece: Stampede, il teaser trailer italiano conferma la data di uscita a ottobre

Koch Media ha rilasciato il primo trailer in italiano di One Piece: Stampede, il quattordicesimo film ambientato nell'universo del manga che arriverà in Italia a ottobre.

Il primo trailer italiano di One Piece: Stampede è finalmente arrivato, confermando la data d'uscita nel nostro Paese che era stata già comunicata da Koch Media diversi mesi fa: il quattordicesimo film tratto dall'opera di Eiichiro Oda arriverà in sala il prossimo 24 ottobre.

Il trailer ita fornisce, però, anche un'altra informazione importante: gli unici due personaggi che pronuncino delle battute sono il protagonista, Luffy, e il villain Douglas Bullet, ma tanto basta per notare che il doppiatore di Cappello di Paglia è ancora Renato Novara. Di conseguenza l'intero cast dei doppiatori dovrebbe essere riconfermato per One Piece: Stampede, e anche per i nuovi episodi ancora inediti in italiano (dalla saga di Punk Hazard in poi) che dovrebbero andare in onda su Italia2 a partire dall'autunno.

One Piece: Stampede porterà i suoi spettatori nella più grande fiera di pirati. Luffy e la sua ciurma hanno ricevuto un invito dal'organizzatore, Buena Festa. Una volta sbarcati nella misteriosa isola, i nostri 9 protagonisti scoprono non soltanto di non essere i soli partecipanti, ma che la Fiera della pirateria prevede un premio finale, il leggendario tesoro di Gol D. Roger. L'enorme posta in palio, però, nasconde un piano ben preciso architettato dal più grande villain che sia mai stato presentato nell'universo di One Piece: Douglas Bullet.

One Piece: Stampede, il nuovo villain è il più forte e cattivo dell'opera

Il nuovo film di One Piece, che non arriverà in Italia prima di ottobre, è già al cinema, da un mese, in Giappone, dove "rischia" di infrangere parecchi record di incassi: oltre a essere stata l'apertura al box office giapponese più alta del 2019, Stampede si candida a diventare il film di One Piece con il maggiore incasso, e, con i suoi oltre 5 miliardi di yen (più di 40 milioni di euro), ha già superato il guadagno di Dragon Ball Super: Broly - Il Film.