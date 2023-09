ONE PIECE, lo showrunner della serie Netflix commenta una teoria dei fan sul villain Crocodile

Sono in molti ad aver pensato a un possibile easter egg riguardante Crocodile, uno dei villain più popolari dell'anime, all'interno della serie live action di ONE PIECE.

Il live action di ONE PIECE, uno dei manga più celebri e apprezzati di sempre, è finalmente arrivato sul piccolo schermo e i fan non sono rimasti delusi. Al momento la serie sta dominando la classifica degli show più visti su Netflix e i numeri lasciano ben sperare in una seconda stagione (la sceneggiatura dei nuovi episodi sarebbe già pronta). Nel frattempo i fan continuano a scovare nuovi easter egg e hanno ipotizzato la presenza di Crocodile, uno dei villain più celebri di ONE PIECE, già nel primo episodio.

A commentare questa fan theory ci ha pensato Steven Maeda, showrunner della serie, in una recente intervista ai microfoni di IGN: "L'ho sentito dire e mi è già capitato di essere interpellato su questo argomento. Interpretatelo come volete, gli easter egg sono belli per questo. Sappiamo che quel determinato personaggio era presente sullo sfondo, in particolare a Loguetown, durante l'esecuzione di Gold Roger. Quindi si è pensato molto ai manifesti delle taglie e alla presenza di personaggi tra la folla".

Con ONE PIECE Netflix vuole "riscrivere la storia degli adattamenti live-action"

Steven ha poi aggiunto: "Inoltre, il nostro reparto artistico e i designer di produzione hanno realizzato molte delle insegne e delle scritte sui barili, i nomi dei negozi e cose del genere. C'è stato molto amore e molta cura nell'ideare le cose in modo che i fan potessero dire: "Oh, ehi, è davvero bello". E alcune di queste cose sono pensate per il futuro. Altre sono solo una cosa divertente da fare che i fan apprezzeranno molto".

Crocodile, ci sarà un gender swap nella serie live action?

Un'altra teoria dei fan vede la possibilità secondo cui Crocodile sia una donna, anzichè un uomo come nell'anime, ma lo showrunner non ha confermato nè smentito quest'ipotesi.

Come si legge nella sinossi ufficiale della serie: "ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un incredibile viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marine, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione".