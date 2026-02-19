One Piece riparte con l'anime: Crunchyroll svela la data di debutto più attesa della primavera 2026

Dopo settimane di attesa e speculazioni, One Piece torna finalmente a fissare una rotta chiara. Con un annuncio ufficiale, Crunchyroll ha confermato le date di uscita dei nuovi episodi.

Crunchyroll conferma il ritorno di One Piece con l'adattamento animato dell'arco di Elbaf dal 5 aprile 2026. In arrivo anche nuovi episodi doppiati in inglese e sviluppi chiave che promettono di ridefinire uno dei momenti più monumentali della saga.

Elbaf prende forma: date, simulcast e il peso del mito

Secondo quanto comunicato da Crunchyroll, l'anime di One Piece tornerà con episodi inediti dell'attesissimo arco di Elbaf a partire dal 5 aprile 2026. Non si tratta di un semplice ritorno stagionale, ma di uno snodo narrativo che, sia nel manga di Eiichiro Oda sia nell'immaginario dei fan, rappresenta una sorta di terra promessa: l'isola dei giganti, evocata per anni e finalmente pronta a mostrarsi nella sua interezza animata.

L'adattamento sarà distribuito in simulcast, sottolineando l'importanza strategica di questo arco per l'intero franchise. Prima ancora, però, il pubblico potrà chiudere definitivamente il capitolo precedente: le versioni doppiate in inglese degli episodi dall'1.144 all'1.155 arriveranno sulla piattaforma dal 24 marzo, completando l'amato Egghead Arc. Una doppia mossa che accompagna gli spettatori lungo un passaggio fluido, senza strappi narrativi, ma con una chiara sensazione di cambio di scala.

Elbaf, attualmente al centro degli eventi anche nel manga, segue Monkey D. Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia in una terra abitata da giganti, figure che incarnano forza primordiale, memoria storica e una mitologia che One Piece ha sempre solo sfiorato. L'arrivo sull'isola non è quindi solo geografico, ma simbolico: è il punto in cui il racconto allarga definitivamente l'orizzonte, trasformando l'avventura in epopea.

Non a caso, Crunchyroll descrive questo debutto come uno dei più grandi "drop" dell'intero universo di One Piece. Un'espressione che non va letta solo in termini di quantità di episodi, ma di peso narrativo: Elbaf è una promessa mantenuta dopo anni di attesa, un luogo che porta con sé aspettative enormi e che ora dovrà reggerne il carico emotivo e visivo.

Creatività senza confini: animazione, nuovi volti e l'ombra di Shamrock

A rendere ancora più interessante questo ritorno è il lavoro interno di Toei Animation, che negli ultimi anni ha affrontato la sfida di rinnovarsi senza perdere identità. Nell'ottobre 2025, il regista dell'anime Wataru Matsumi ha raccontato a CBR l'approccio adottato dal team creativo: "Come regola generale, vogliamo che animatori e staff sentano di poter fare ciò che desiderano. Non vogliamo limitare le loro capacità o la loro immaginazione". Un metodo che punta a evitare la stagnazione, soprattutto in archi narrativi di portata così ampia.

One Piece, una scena

Matsumi ha inoltre sottolineato l'apertura verso animatori provenienti anche da fuori dal Giappone, capaci di portare nuove sensibilità visive: "Lavorare con creativi internazionali introduce una freschezza che prima non avevamo". Un equilibrio delicato, però, come lui stesso ammette, soprattutto quando si entra nel territorio di figure enigmatiche come Nika, legate direttamente al contesto di Elbaf: "Possiamo creare immagini molto più interessanti rispetto al passato, ma dobbiamo anche saperci contenere. Trovare il bilanciamento è entusiasmante".

Tra gli elementi che più stanno alimentando l'hype c'è l'arrivo di Figarland Shamrock, gemello malvagio di Shanks, finora apparso solo in brevi frammenti. Un video promozionale del Volume 113 del manga ha mostrato il personaggio con la voce di Kenjiro Tsuda, dettaglio che molti fan interpretano come una conferma non ufficiale del suo coinvolgimento anche nell'anime.

Con date finalmente fissate - 24 marzo per il doppiaggio inglese e 5 aprile per l'inizio di Elbaf - One Piece si prepara a una primavera che non promette nostalgia, ma trasformazione. Un ritorno che non guarda indietro, ma avanti, verso un'isola che potrebbe cambiare per sempre l'equilibrio del mondo creato da Oda.