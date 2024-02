One Piece: le reazioni entusiastiche del cast live-action alla notizia del remake anime

Il cast del remake in live-action di successo di Netflix non sta più nella pelle all'idea del reboot dell'anime

Dopo il successo del remake in live-action di One Piece, Netflix si è precipitata a mettere in cantiere lo sviluppo di un nuovo remake, stavolta in versione anime del manga originale. Inevitabile la reazione del cast principale, che si è rivelato davvero entusiasta alla notizia.

Sul canale YouTube di Netflix Japan, Iñaki Godoy (Luffy) e Jacob Gibson (Usopp) si sono detti oltremodo scioccati ed entusiasti del fatto che One Piece continuerà a dominare il mondo. Con la seconda stagione del live-action di One Piece già confermata e il remake anime in arrivo, l'iconica serie di Eichiro Oda continuerà ad espandersi.

I due attori hanno interpretato rispettivamente Monkey D. Luffy e Usopp e il modo in cui loro e i loro colleghi cappelli di paglia hanno incarnato lo spirito e l'aspetto dei loro personaggi è stato parte integrante del successo del live action di One Piece.

La serie ha battuto ogni record su Netflix ed è stata così popolare da essere rinnovata per una seconda stagione immediatamente. La serie è stata il migliore e forse l'unico adattamento accettabile da anime a live-action, e sarà sicuramente una lezione per qualsiasi progetto simile in futuro, come il live-action di Naruto attualmente in produzione.

One Piece 2: quando inizieranno le riprese? Ecco gli aggiornamenti

In un certo senso, sono in parte responsabili del remake di One Piece, visto che Netflix ha scoperto l'enorme richiesta della serie dopo l'arrivo del live-action e ha finanziato il progetto. In effetti, i loro sforzi e quelli di tutti coloro che hanno lavorato alla serie sono stati il catalizzatore per la realizzazione di questo sogno, e i fan dovrebbero sapere a chi rivolgere la loro gratitudine.

Ci sono ancora molte incognite sul remake di One Piece, ma ha il potenziale per risolvere i problemi dell'anime originale e superarlo.