One Piece: Netflix annuncia il remake dell'anime con lo studio de L'attacco dei giganti

Netflix ha annunciato un importante progetto legato a One Piece, una nuova serie anime, remake di quella in onda da quasi 25 anni su Fuji TV: a realizzarla lo studio de L'attacco dei giganti.

Netflix sta lavorando a una serie anime remake di One Piece. Punto di partenza, come annunciato durante l'ultima giornata del Jump Festa 2024, sarà l'ormai iconica saga dell'East Blue, di recente sbarcata su Netflix anche in versione live action, e la produzione sarà affidata a WIT Studio, già artefice del successo delle prime tre stagioni de L'attacco dei giganti.

La serie si chiamerà The One Piece e sarà uno sforzo produttivo che, oltre a Netflix e a WIT Studio, comprenderà anche la casa editrice Shueisha, Fuji Television Network e Toei Animation, attualmente già al lavoro sulla serie animata del celebre manga, in onda in Giappone dal 1999 (nel 2024 l'anime festeggerà 25 anni di messa in onda).

Non c'è ancora una data di rilascio dei nuovi episodi, che saranno disponibili esclusivamente per i clienti della piattaforma streaming, ma è chiaro quello a cui la serie punta: "fornire agli spettatori un'esperienza nuova ma familiare, utilizzando una tecnologia all'avanguardia per reinventare le avventure di Luffy", come dichiarato nel comunicato che ha accompagnato l'annuncio.

I progetti Netflix con Eiichiro Oda

Tempi d'oro, insomma, per i fan di One Piece, milioni in tutto il mondo: nonostante il manga si stia avviando alla sua naturale conclusione (viene pubblicato da ben 26 anni, il primo volume risale al 1997), e di conseguenza anche la serie anime originale, ci sono tanti nuovi progetti della "galassia One Piece" che continuano a tenere alta l'attenzione sulla creatura di Eiichiro Oda. Che tornerà, non prestissimo, anche con la seconda stagione di One Piece, la serie live action già disponibile su Netflix con i primi 8 episodi.

A proposito di Eiichiro Oda, a gennaio, sempre su Netflix, arriverà Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation, la serie anime tratta da uno dei suoi primi lavori, un manga one-shot del 1994, che narra le avventure di Ryuma (nome già incontrato in One Piece), un samurai intrappolato in un mondo soggiogato dalla forza di un malevolo drago.