ONE PIECE: i pirati stanno arrivando nel nuovo poster della serie

Il 31 agosto arriverà in streaming su Netflix la serie live-action ONE PIECE e il nuovo poster regala un ritratto dei protagonisti delle avventure.

Netflix ha condiviso un nuovo poster della serie live-action ONE PIECE, in arrivo il 31 agosto sulla piattaforma di streaming.

L'immagine promozionale regala così un ritratto dei protagonisti e annuncia che "i pirati stanno arrivando".

One Piece: il poster illustrato della serie

Il debutto del progetto

Negli ultimi giorni la promozione della serie One Piece sta regalando ai fan numerosi video e materiali che permettono di scoprire qualche dettaglio in più del lavoro compiuto sul set e il look della versione live-action dell'amata ciurma.

Tra i protagonisti, ritratti anche nella locandina, ci sono Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson, Taz Skylar.

La ciurma al centro delle avventure sembra pronta a conquistare ancora una volta l'attenzione dei fan.

La trama

La sinossi anticipa: "ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione".