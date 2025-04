One Piece, Megumi Ishitani risponde alle critiche dei fan: "Smettetela di prendervela con chi non c'entra"

La regista di One Piece risponde alle reazioni negative dei fan in seguito a una scena andata in onda nei nuovi episodi dell'anime, che mostrerebbero sequenze mai viste nel manga.

Dopo sei mesi di silenzio, l'anime di One Piece è tornato in onda con una doppietta di episodi - 1123 e 1124 - distribuiti a 24 ore di distanza prima di tornare alla cadenza settimanale. Ma se da un lato il ritorno avrebbe dovuto far brillare gli occhi ai fan, dall'altro ha acceso un fuoco di malcontenti, al punto che persino la regista, Megumi Ishitani, ha voluto dire la sua. Il cuore del problema? Sanji, ovviamente.

Megumi Ishitani risponde alle critiche dei fan di One Piece

Nell'episodio 1123 dell'anime di One Piece, il cuoco della ciurma mostra i classici occhi a cuoricino per Bonney, scena assente nel manga, dove invece riservava attenzioni a Stussy. I lettori, già consapevoli dell'età di Bonney che verrà svelata nel flashback su Kuma, non hanno gradito. E non è finita lì: un'iconica tavola del manga, mentre i Mugiwara catturano York, è stata rimaneggiata senza Sanji nell'anime, lasciando un vuoto piuttosto vistoso. L'episodio successivo ha peggiorato le cose: una scena non canonica in cui Nami salva Sanji da S-Shark ha ulteriormente agitato le acque. Senza comunicazioni ufficiali da parte di Toei Animation, le frustrazioni dei fan si sono riversate su chiunque avesse firmato un fotogramma recente - anche se del tutto estraneo ai due episodi incriminati.

Sanji di One Piece

Tra i nomi tirati in mezzo, quello di Megumi Ishitani, acclamata per aver diretto episodi cult come il 957, 982 e soprattutto l'amato 1015. La sua firma è presente anche sulle opening 25 e 26, e sull'episodio speciale per il 25° anniversario, One Piece Fan Letter, elogiato a livello globale. Eppure, questa volta, la sua pagina X (ex Twitter) è stata inondata di critiche per un lavoro che... non le appartiene. Ishitani ha risposto con fermezza e cortesia: "Per favore, non dite queste cose a me, che non sono coinvolta, e ovviamente nemmeno agli altri membri dello staff. Vi prego, non sfogate la vostra insoddisfazione per l'intero progetto su singoli individui."

Quando le è stato chiesto perché Sanji fosse oggetto di scherno anche nel Fan Letter, ha spiegato: "Viene deriso perché i suoi manifesti da ricercato dell'epoca non trasmettevano affatto la sua forza. La battuta era: 'Non c'è modo che uno con quella faccia possa essere forte.' Ritrae l'ignoranza di chi crede ai pettegolezzi senza sapere la verità." La rete resta spaccata tra chi difende la regista e chi continua a puntare il dito.