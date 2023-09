ONE PIECE, le reazioni del cast alle audizioni dei colleghi per il live-action Netflix (VIDEO)

Curiosi di sapere cosa ha portato il team Netflix a scegliere proprio quegli interpreti per dare vita a Luffy e gli altri Mugiwara? Scopriamolo insieme al cast del live-action di ONE PIECE in questo divertente video.

Il live-action Netflix di ONE PIECE ha ottenuto un enorme successo, tanto da essere stato subito rinnovato per una seconda stagione. E a prescindere da ciò che può essere stato apprezzato o meno, su un aspetto i più sembravano concordare: la serie può vantare un casting pressoché perfetto. Ma scopriamo assieme agli stessi protagonisti come sono stati scelti per i rispettivi ruoli grazie a una simpaticissima video reaction.

Missione Compita: i Mugiwara sono stati trovati

Iñaki Godoy, Emily Rudd, Taz Skylar e Jacob Gibson, ovvero Luffy, Nami, Sanji e Usopp nel live-action di ONE PIECE, guardano insieme a noi le rispettive audizioni per la serie Netflix, e si divertono a prendere in giro i colleghi.

Da un Iñaki ancor più giovane e innocente a un sognante Taz, da una dubbiosa Emily a un già convintissimo Jacob, i provini delle star della serie sono davvero divertenti da guardare, e mostrano come gli attori fossero già perfetti per i rispettivi ruoli ancor prima di mettere piede sul set.

Il live-action di ONE PIECE

"ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita all'insegna della libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un incredibile viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, cercando di non farsi catturare dai Marine, e superando in astuzia incredibili rivali ad ogni occasione" si legge nella sinossi ufficiale dello show.

Molto probabilmente, la seconda stagione di One Piece non arriverà sugli schermi prima del 2025, anche se i produttori della serie sembrerebbero avere già le idee chiare su come procedere. Intanto, a noi non resta che attendere e avanzare le nostre ipotesi su ciò che potremmo vedere nei nuovi episodi.