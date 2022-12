One Piece Film: Red, la live Twitch coi doppiatori Renato Novara e Federica Simonelli alle ore 16:00

Dopo il successo delle proiezioni in lingua originale, One Piece Film: Red arriva oggi nei cinema in versione italiana, ne parliamo con i doppiatori Renato Novara e Federica Simonelli oggi alle 16:00 sul canale Twitch di Movieplayer.

Fan di One Piece Film: Red a rapporto. Da oggi l'anime giapponese divenuto un fenomeno di enorme successo nel mondo arriva nei cinema italiani in versione doppiata. Quale occasione migliore di questa per scambiare quattro chiacchiere coi doppiatori del film, Renato Novara e Federica Simonelli. L'appuntamento è sul canale Twitch di Movieplayer alle ore 16:00.

La live pomeridiana condotta dalla nostra Erika Sciamanna, con la partecipazione di Laura Silvestri e Luca Ceccotti, prevede l'intervento di Renato Novara, che ci parlerà dell'evoluzione del personaggio di Luffy, del lavoro sul doppiaggio e di cosa rappresenta il fenomeno One Piece Red nella storia. Poi sarà la volta di Federica Simonelli, voce di Uta, nuovo personaggio creato appositamente per il film One Piece Film: Red.

One Piece Film: Red, tutto quello che c'è da sapere sul film prima di andarlo a vedere

Di cosa parla ONE PIECE FILM: RED?

ONE PIECE FILM: RED è il quindicesimo lungometraggio animato ambientato nel mondo di ONE PIECE, e vede tra le sue figure centrali uno dei personaggi più amati dell'opera di Eiichiro Oda, Shanks il Rosso.

In questo film, gli spettatori faranno infatti la conoscenza di Uta (doppiata in originale da Kaori Azuka, mentre le esibizioni canore sono della cantante Ado), un nuovo personaggio che ha un legame particolare sia con il mentore del nostro protagonista, che con Luffy stesso.

Come si legge nella sinossi ufficiale fornita da Anime Factory: "Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita 'ultraterrena', è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks! Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L'arena del concerto, che si tiene sull'isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l'eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio...".