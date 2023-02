ONE PIECE FILM: RED, i Mugiwara sbarcano su Amazon Prime Video: ecco quando

ONE PIECE FILM: RED è pronto a diventare un successo anche in streaming grazie ad Amazon Prime Video: scopriamo quando i Mugiwara approderanno sulla piattaforma.

Avete amato ONE PIECE FILM: RED al cinema, e ora potrete rivederlo ancora e ancora su Amazon Prime Video. Monkey D. Luffy e i suoi compagni d'avventura getteranno l'ancora nei pressi della piattaforma l'8 marzo.

Il quindicesimo lungometraggio animato ispirato dal manga di Eiichiro Oda è stato ha potuto godere di un successo globale, conquistando i botteghini di tutto il mondo.

Adesso, la pellicola diretta da Goro Taniguchi approderà anche in streaming grazie ad Amazon Prime Video.

ONE PIECE FILM: RED supera Il castello errante di Howl e diventa il 4° film anime più redditizio al mondo

One Piece Film: Red ha incuriosito fin da subito i fan della serie per via dell'anticipatissima presenza di Shanks il Rosso, uno dei personaggi più amati - ma ancora oggi, a 25 anni di distanza, tra i più misteriosi dell'opera - e della new entry nel mondo di ONE PIECE, un personaggio originale creato appositamente per il film, Uta.

"Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita 'ultraterrena', è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks! Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L'arena del concerto, che si tiene sull'isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l'eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio..." recita la sinossi ufficiale del film.

E voi, lo avete visto al cinema? E siete pronti a (ri)vederlo?