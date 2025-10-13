Lucca Comics & Games 2025: One Piece, PreCure, Digimon e GIRLS BAND CRY tra gli appuntamenti di Toei Animation

Toei Animation Europe ha svelato gli appuntamenti e gli ospiti in arrivo al festival lucchese, che si svolgerà dal 29 ottobre al 2 novembre.

Toei Animation Europe ha annunciato gli appuntamenti al Lucca Comics & Games 2025, evento che si svolgerò dal 29 ottobre al 2 novembre. Tra i titoli in arrivo, grazie alla partnership con l'atteso festival che ogni autunno coinvolge migliaia di persone, ci sono One Piece, PreCure, Digimon e GIRLS BAND CRY.

La nuova serie di Digimon

Il 5 ottobre arriva in streaming worldwide (e in Italia sul canale tematico di Amazon Prime Video AnimeGeneration, di Yamato) la nuova serie reboot di Digimon, intitolata Digimon Beatbreak. Sabato 1° novembre e domenica 2 saranno proposti in replica i primi due episodi della serie in screening cinematografico, insieme alla prima visione assoluta italiana della versione integrale del primo film della serie, Digimon Adventure (2000), diretto da Mamoru Hosoda.

L'appuntamento sarà introdotto dal produttore della nuova serie, Nobuharu Takada, mentre in piazza San Michele ci sarà un evento da non perdere.

A Lucca si svolgerà inoltre l'anteprima del film dedicato alle PreCure, You and Idol PreCure ♪ The Movie: For You! Our Kirakilala Concert!, uscito in Giappone il 12 settembre 2025 incassando ad oggi oltre nove miliardi di yen. Il film debutterà venerdì 31 ottobre con replica sabato 1° novembre, e sarà introdotto dalla produttrice Yoko Funakoshi.

Le PreCure saranno anche protagoniste per la prima volta di un'attivazione all'area KIDS, dove i piccoli fan potranno interagire con il brand e con la speciale mascotte venuta direttamente dal Giappone, PetitCure Mofurun!

L'appuntamento dedicato a One Piece

Il Baluardo Santa Maria sarà di nuovo la casa del padiglione One Piece, per celebrare la seconda parte della saga di Egghead insieme ai fan. One Piece sarà poi protagonista di una caccia al tesoro in giro per la città di Lucca con cui sfidare i propri fan nella conoscenza del brand e della sua storia!

Giovedì 30 ottobre si svolgerà inoltre premiére del primo film di Girls Band Cry, che riassume parte della serie animata originale lanciata nel 2024, e sul grande schermo verranno proposte inoltre scene nuove e inedite, potendo persino ascoltare a tutto volume le canzoni delle TOGENASHI TOGEARI protagoniste del film.

I dettagli sugli orari delle proiezioni e modalità di prenotazione dei posti verranno resi noti a breve sui canali social di Toei Animation Italia, Lucca Comics & Games.