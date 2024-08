One Piece 2, una star di Bridgerton interpreterà Miss Wednesday

Dopo gli annunci dei giorni scorsi, Netflix sta continuando a completare il cast della seconda stagione di One Piece, aggiungendo Charithra Chandran, star di Bridgerton, nel ruolo di Miss Wednesday nella serie live-action basata sul manga best-seller di Eiichiro Oda.

Chandran andrà ad aggiungersi ai nuovi membri del cast già annunciati, ovvero Katey Sagal nel ruolo di Dr. Kureha, Mark Harelik nel ruolo di Dr. Hiriluk, Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Nefertari Cobra, Brendan Sean Murray nel ruolo di Brogy, Callum Kerr nel ruolo di Smoker, Camrus Johnson nel ruolo di Mr. 5, Clive Russell nel ruolo di Crocus, Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3, Jazzara Jaslyn nel ruolo di Miss Valentine, Julia Rehwald nel ruolo di Tashigi, Rob Colletti nel ruolo di Wapol, Ty Keogh nel ruolo di Dalton e Werner Coetser nel ruolo di Dorry.

Tornano ovviamente le star della prima stagione: Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu nel ruolo di Zoro, Emily Rudd nel ruolo di Nami, Jacob Romero nel ruolo di Usopp, Taz Skylar nel ruolo di Sanji, Ilia Isorelys Paulino nel ruolo di Alvida, Jeff Ward nel ruolo di Buggy e Michael Dorman nel ruolo di Gold Roger.

One Piece segue le avventure ultraterrene di Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) e della sua ciurma di pirati che esplorano isole esotiche e oceani infiniti alla ricerca del tesoro definitivo "One Piece" per diventare il prossimo Re dei Pirati.

Al momento della pubblicazione, One Piece di Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita per la seconda stagione, ma Oda ha confermato che la nuova stagione affronterà gli archi narrativi di Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island.

Le riprese sono iniziate circa due mesi fa e si stanno attualmente svolgendo a Cape Town, in Sudafrica.