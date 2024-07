One Piece 2, l'interprete di Zoro stravolge il suo fisico: cambio di look per il personaggio?

In questo momento l'attenzione dei fan è puntata su One Piece, dato che sono attualmente in corso le riprese della nuova stagione della serie.

All'inizio di luglio, infatti, la seconda stagione del remake in live-action di Netflix ha iniziato la produzione in Sudafrica e il set è finalmente attivo. Da nuove star a personaggi che ritornano, l'adattamento live-action del manga di Eiichiro Oda ha molto da svelare ancora e così l'attore Mackenyu è diventato virale per aver mostrato il suo allenamento per tornare nei panni di Roronoa Zoro.

L'anteprima è stata postata su Instagram per gentile concessione di Lloyd Naicker, un addestratore di Città del Capo. Si è scoperto che Naicker supervisiona l'allenamento di Mackenyu quando l'attore è in città per One Piece. Questo significa che i due hanno lavorato sodo in palestra e Naicker ha così mostrato l'impressionante fisico della star in vista della seconda stagione.

"Sono incredibilmente orgoglioso del mio cliente Mackenyu... alias "Zoro" di One Piece. Non sono passati nemmeno 2 mesi e tutto il duro lavoro che ha fatto si vede! Ben fatto", ha condiviso l'istruttore.

One Piece 2, il titolo del primo episodio svela quale arco narrativo verrà adattato nella Stagione 2

Come si può vedere nelle immagini, in questa stagione Mackenyu sarà notevolmente più scolpito e muscoloso nei panni di Zoro rispetto alla prima stagione. I fan di One Piece sanno che Zoro ama poche cose più dell'allenamento, quindi ha senso che l'attore si dedichi alla palestra.

Se non avete ancora visto lo show, trovate la prima stagione completa di One Piece in streaming su Netflix. Recentemente sono state annunciate diverse new entry nel cast della Stagione 2, tra cui il team della Baroque Works.