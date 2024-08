One Piece 2, una star di Heroes si è unita al cast della serie Netflix

Sembra che il cast di One Piece di Netflix stia diventando ancora più grande. Questa settimana, il colosso dello streaming aveva promesso che avrebbe rivelato una serie di annunci di casting, e l'aggiornamento di oggi ci porta direttamente ad Alabasta.

Il remake in live-action di One Piece ha infatti trovato il suo Nefertari Cobra: il re sarà interpretato da Sendhil Ramamurthy, celebre per la sua partecipazione alla serie Heroes e più recentemente a Non ho mai....

Ramamurthy sarà chiamato a dare vita alla leadership di Alabasta. Naturalmente, avrà una serie di problemi da risolvere quando i Cappelli di Paglia arriveranno al confine. Dopo tutto, il Regno di Alabasta è assediato da un feroce pirata noto come Crocodile e Cobra è l'unica cosa che si frappone tra la capitale e l'invasore.

Se non vedete l'ora di vedere Ramamurthy all'opera, la seconda stagione è già in fase di produzione e dovrebbe esordire in streaming già l'anno prossimo. Le riprese della serie sono iniziate all'inizio dell'estate, quando il cast principale di One Piece si è recato a Città del Capo, in Sudafrica. Nelle settimane successive, sono stati diffusi aggiornamenti sul casting della seconda stagione, con attori come David Dastmalchian e Clive Russell.

One Piece 2, scelta finalmente l'attrice che interpreterà Dr. Kureha

Pochi giorni fa, i fan hanno scoperto chi interpreterà la Dr. Kureha e il Dr. Hiruluk dopo molte speculazioni che si sono protratte per mesi. È emerso, infatti, che Katey Sagal darà vita alla mentore di Tony Chopper, mentre Mark Harelik darà il proprio volto al dottor Hiruluk.

Attualmente, sono disponibili su Netflix gli episodi della prima stagione di One Piece, mentre il colosso è già al lavoro sul remake della serie animata.