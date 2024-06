One Piece 2, Netflix svelati i membri della Baroque Works e gli attori che li interpretano

Attraverso un post sui diversi canali social, Netflix ha svelato chi interpreterà i membri della Baroque Works, l'organizzazione criminale del mondo di One Piece, che farà il suo esordio nella Stagione 2 in arrivo.

Dopo i vari teaser delle settimane scorse in cui i protagonisti avevano anticipato in qualche modo i personaggi che avrebbero debuttato nel corso dei nuovi episodi, è la stessa piattaforma digitale a dare conferma dell'ingresso nel cast di David Dastmalchian nei panni di Mr. 3, Camrus Johnson nei panni di Mr. 5, Jazzara Jaslin in quelli di Miss Valentine e di Daniel Lasker in quelli di Mr. 9.

Al momento non c'è ancora una data d'uscita confermata per la Stagione 2 di One Piece, ma la produzione è già attiva da diverso tempo e tutto sembra pronto per l'inizio delle riprese. Se tutto andrà come previsto, i nuovi episodi potrebbero debuttare nel 2025.

Quando avranno inizio le riprese di One Piece 2?

Se le anticipazioni arrivate finora sono accurate, la seconda stagione di One Piece sarà composta da otto episodi, con l'avvio della produzione previsto per quest'estate.

ONE PIECE 2: il capo degli effetti speciali prostetici anticipa la presenza di Chopper nel live-action Netflix

La trama riprenderà le avventure di Monkey D. Luffy, ispirato fin da piccolo a diventare un pirata ascoltando le storie del bucaniere Shanks. Ma la vita di Rufy è cambiata quando ha accidentalmente mangiato il frutto del diavolo Gum-Gum e ha acquisito il potere di allungarsi come gomma... a costo di non essere mai più in grado di nuotare. Anni dopo, giurando di diventare il re dei pirati, Rufy parte per la sua avventura. Un ragazzo solo su una barca a remi alla ricerca del leggendario "One Piece", ritenuto il tesoro più ingente del mondo.

Alcuni dei nuovi personaggi rivelati oggi da Netflix erano stati già anticipati da alcuni fan, chissà se saranno contenti degli attori scelti per interpretarli, solo il tempo potrà dircelo.