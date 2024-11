One Piece 2, l'interprete di Nico Robin svela a che punto è la nuova stagione Netflix

L'attrice è stata scelta per impersonare il personaggio nella versione live-action della storia, che tornerà con la seconda stagione l'anno prossimo

One Piece sta producendo la seconda stagione della serie live-action con Netflix, e l'attrice che interpreterà Nico Robin ha condiviso un promettente aggiornamento su come sta procedendo la lavorazione.

La serie live-action di One Piece ha avuto un enorme successo al suo debutto su Netflix l'anno scorso, quindi non è stata una sorpresa scoprire che sarebbe continuata con un'altra mandata di episodi. Le riprese della nuova stagione sono iniziate all'inizio dell'estate e le new entry del cast sono pronte a ricoprire i rispettivi ruoli.

Ci sono alcuni personaggi chiave che faranno il loro debutto in One Piece 2, e quello che i fan non vedono l'ora di scoprire è quello di Nico Robin, che sarà interpretata da Lera Abova.

L'attrice è stata ufficialmente annunciata nel cast all'inizio dell'autunno e, secondo un nuovo aggiornamento condiviso con i fan su Instagram, Abova ha già terminato le riprese delle sue scene nella serie. Condividendo la seguente didascalia, "Fine riprese. L'ultima assurda domenica per ora. Capetown è stata magica", questo significa che la Stagione 2 di One Piece ha fatto un altro passo avanti verso il suo debutto mondiale su Netflix.

La seconda stagione di One Piece darà il via al viaggio di Luffy e dei Cappelli di Paglia nella Rotta Maggiore. Il creatore del manga, Eiichiro Oda, aveva precedentemente confermato che la serie live-action avrebbe affrontato gli archi di Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island. Questo è già stato confermato da molti dei nuovi volti aggiunti al cast nel corso dell'anno, e Robin giocherà un piccolo ruolo nel definire le prossime vicende.

La serie live-action di One Piece ha già apportato delle modifiche a come la versione originale degli eventi si è svolta durante la prima stagione, e probabilmente continuerà a farlo. Anche se Robin non gioca un ruolo importante in nessuno di questi archi, essendo uno dei membri della Baroque Works, è possibile che la serie Netflix stia espandendo ulteriormente il suo ruolo.