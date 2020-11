One Night in Miami: il trailer del film diretto da Regina King

Il film One Night in Miami, diretto da Regina King, arriverà su Amazon Prime Video il 15 gennaio e online è stato condiviso il primo trailer.

One Night in Miami, film diretto da Regina King, arriverà su Amazon Prime Video il 15 gennaio e il primo trailer regala alcune delle sequenze del progetto che ha conquistato il pubblico della Mostra del cinema di Venezia e del Festival di Toronto.

Il video introduce le figure storiche di cui si racconta la vita seguendole in una notte che, per ognuno di loro, ha rappresentato un punto di svolta.

Il lungometraggio One Night in Miami, diretto da Regina King, punterà alla corsa agli Oscar cercando di ottenere la nomination come Miglior Regista, candidatura che renderebbe l'attrice la prima donna afroamericana ad entrare nella rosa dei filmmaker che potrebbero conquistare la statuetta in quella categoria.

Il film racconta quanto accaduto in una notte del 1964 portando sullo schermo l'amicizia esistente tra Muhammad Ali (Eli Goree), Jim Brown (Aldis Hodge), Sam Cooke (Leslie Odom, Jr.) e Malcolm X (Kingsley Ben-Adir). Il gruppo si incontra dopo che il pugile ha battuto Sonny Liston e si confrontano sui problemi sociali e personali che affrontano ogni giorno.

La sceneggiatura di One Night in Miami è firmata da Kemp Powers, autore anche dello script di Soul, il prossimo film della Pixar.

One Night in Miami, la recensione: grandi icone illuminate da una notte nera

