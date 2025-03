One Battle After Another: tra Paul Thomas Anderson e Warner Bros. è scontro per il final cut

Maretta in Warner Bros. per i risultati poco rassicuranti delle proiezioni di prova della nuova fatica di Paul Thomas Anderson, che si sarebbe scontrato con lo studio per avere il final cut.

Cresce la tensione tra Warner Bros e il regista Paul Thomas Anderson in vista dell'uscita dellla nuova fatica del regista, One Battle After Another. Secondo quanto rivelato da Variety, il motivo dello scontro riguarderebbe la volontà del regista di avere il final cut sul film nonostante le reazioni controverse alle prime proiezioni test.

Una fonte importante, che sarebbe molto vicina alla produzione della pellicola interpretata da Leonardo DiCaprio, avrebbe confermato che il film è stato testato in almeno tre mercati negli ultimi mesi (in realtà quattro). Il risultato è che la Warner è perplessa perché teme il flop per via dell'eccentricità della pellicola.

"È emersa una nota ricorrente: il pubblico ha fatto fatica a 'tifare per' uno qualsiasi dei personaggi, sollevando l'annosa questione della 'simpatia' nei film commerciali" si legge nel report. _"DiCaprio è stato elogiato per la performance 'stravagante', secondo i test. Un personaggio interpretato da Benicio del Toro ha ottenuto il punteggio di gradimento più alto di tutti, apprezzato anche il personaggio di Sean Penn".

Fonti interne a Warner Bros. hanno riferito a Variety che Paul Thomas Anderson avrebbe accettato le proiezioni di prova per via dell'elevato budget del film (oltre 140 milioni di dollari). La stessa fonte ha anche suggerito che Warner e Anderson stavano "combattendo per il montaggio finale del film, che durerà più di 2 ore e mezzo". Un'altra fonte ha riferito che il regista avrebbe volontariamente tagliato tra gli otto e i dieci minuti di film dopo i primi feedback ricevuti nelle proiezioni test. Worldofreel specifica che in realtà i minuti tagliati sarebbero "più di venti" portando il film a circa 2 ore e 30 minuti di durata.

Sean Penn afferra Teyana Taylor in una scena movimentata

Problemi per Paul Thomas Anderson

Dopo i risultati altalenanti delle proiezioni di prova, Warner Bros. ha annunciato lo slittamento nell'uscita di One Battler After Another e The Bride! di Maggie Gyllenhaal, altra pellicola che starebbe provocando non pochi grattacapi allo studio. nel caso di Anderson, è possibile che si tratti di una scelta strategica per proiettarlo nella stagione dei premi, e potenzialmente partecipare a festival come Cannes, il cui programma verrà annunciato il 10 aprile, o Venezia.

Più preoccupante la situazione economica. Visto l'elevato budget, per pareggiare i conti il ​​film dovrà incassare almeno 260 milioni di dollari in tutto il mondo. Il maggior incasso di Paul Thomas Anderson a oggi, Il petroliere, ha guadagnato solo 76 milioni di dollari globali, anche se la presenza della star Leonardo DiCaprio potrebbe attirare un pubblico di massa.

Ispirato al romanzo di Thomas Pynchon pubblicato nel 1990, Vineland, il film si concentra sulla reunion di gruppo di ex rivoluzionari che unisce le forze per salvare la figlia di uno di loro quando il loro malvagio nemico, un suprematista bianco, riemerge dopo 16 anni. Nel cast, a fianco di Leonardo DiCaprio, troviamo Teyana Taylor, Regina Hall, Alana Haim, Benicio del Toro, Shayna McHale, Wood Harris e Sean Penn nei panni del leader dei suprematisti bianchi.