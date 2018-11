Once Upon a Deadpool: il trailer della nuova versione del film!

Once Upon a Deadpool, la nuova versione del film realizzata con un montaggio adatto anche agli spettatori più giovani, arriverà nei cinema a partire dal 12 dicembre con quindici minuti inediti rispetto al sequel campione d'incassi interpretato dall'attore Ryan Reynolds e il trailer regala qualche scena in anteprima.

Nel film apparirà anche un nuovo personaggio interpretato dall'attore Fred Savage che riprenderà il ruolo avuto nel cult La storia fantastica.

Ecco il trailer:

Deadpool 2, diretto da David Leitch, vede il ritorno di Ryan Reynolds nei panni del mutante Wade Wilson, dal volto deturpato e dalla sessualità fluida. Al suo fianco compare Cable, personaggio amato dai fan di cui Josh Brolin, e inoltre Zazie Beetz nella parte di Domino, Julian Dennison, e Jack Kesy. Tra i ritorni graditi anche Morena Baccarin, Leslie Uggams, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

