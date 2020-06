Olivia Colman "si è sciolta" dopo aver incontrato Brad Pitt agli Oscar

Olivia Colman si diverte a godere del suo nuovo status di star, ma quando si è imbattuta in Brad Pitt agli Oscar si è letteralmente sciolta. Neppure l'attrice inglese è riuscita a rimanere indifferente di fronte al fascino del biondo collega.

Red Carpet Oscar 2019: Olivia Colman

Olivia Colman ha raccontato di essersi imbattuta nell'interprete di Fight Club al party post-Oscar 2020 e di essersi sciolta dopo averlo visto:

"Gli ultimi Oscar a cui ho partecipato, ho incontrato Brad Pitt alla festa post-cerimonia. Ho perso la testa. Lui è venuto da me, ha ammesso di essere un grande fan e io sono impazzita. E poi se n'è andato".

Quella era la stessa serata in cui Brad Pitt ha festeggiato il primo Oscar della sua carriera come Miglior Attore Non protagonista per C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino. Onore sperimentato da Olivia Colman l'anno precedente quando ha vinto l'Oscar per La favorita, ringraziando l'Academy con uno scoppiettante discorso che nessuno ha dimenticato:

"I premi sono spaventosi. Non avevo preparato il mio discorso, così mio marito si è inalberato e mi ha mandato un sms 'con su scritto 'Nell'eventualità, dai un occhiata a questi nomi'. Non mi aspettavo di vincere, mio marito mi ha detto 'Rilassiamoci, non credo che succederà'. Ero seduta in un angolo. Glenn Close era seduta al centro vestita come un Oscar e noi pensavamo che avrebbe vinto. Non credevo di avere nessuna possibilità".