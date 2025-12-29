Olivia Colman svela dove tiene il suo Oscar: "L'ho nascosto dietro un libro"

La star del film La Favorita ha raccontato dove ha posizionato la prestigiosa statuetta e il motivo per cui la tiene un po' nascosta.

Olivia Colman ha spiegato dove tiene l'Oscar conquistato nel 2019 grazie alla sua interpretazione nel film La Favorita, sorprendendo un po' i suoi fan.

L'attrice, infatti, ha ammesso in una recente intervista che il premio non è posizionato in primo piano nella sua casa.

La scelta di Olivia Colman relativa al suo Oscar

Durante un'apparizione allo show The Great Christmas Bake Off, andato in onda sugli schermi britannici di Channel 4, l'attrice ha parlato del riconoscimento assegnato dai membri dell'Academy.

Olivia Colman ha così raccontato dove ha messo il suo Oscar: "Non è su uno scaffale, ma nascosto dietro un libro".

Red Carpet Oscar 2019: Olivia Colman

La star del cinema e della tv, che recentemente ha recitato in serie come The Crown e nel film I Roses (di cui potete leggere la nostra recensione), ha spiegato perché non lo ha lasciato in una posizione dove tutti i visitatori lo possano ammirare: "Penso che sia un po' da esibizionisti".

Un premio importante, ma 'da dimenticare'

L'attrice, tre anni fa, aveva già confessato di avere qualche problema nel decidere dove conservare la preziosa statuetta. Durante la sua partecipazione al talk show condotto da Graham Norton, la protagonista del film La favorita aveva raccontato di averlo chiuso dentro la credenza: "Sembra un po' ostentato lasciarlo fuori. Quindi l'ho messo dentro e posso mostrarlo aprendo le ante".

Olivia aveva sottolineato: "Dovrebbe essere fuori. Lo era per il primo anno, ma poi penso si debba andare avanti, dimenticare che è successo e continuare a lavorare".

Lo spostamento dalla credenza alla libreria è stato inoltre reso necessario a causa dell'umidità: la star vive in una casa del 1600 e Darren, un suo amico che la aiuta a mantenere l'abitazione lavorando come pittore e carpentiere, le ha fatto notare che l'Oscar si sarebbe rapidamente danneggiato. Colman ha infine dichiarato: "Me lo ha fatto tirare fuori e ora l'ho messo su uno scaffale della libreria, ma dietro un libro, quindi so che è lì e posso dirgli 'Ciao' di tanto in tanto".