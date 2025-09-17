I Roses, Olivia Colman: "Le scene di sesso mi fanno sentire infedele"

Amy Poehler ha ospitato nell'ultima puntata del suo podcast l'attrice Olivia Colman, reduce dal ruolo nel remake I Roses al fianco di Benedict Cumberbatch.

Colman è famosa per diverse produzioni rinomate sia al cinema che in tv e in diverse occasioni si è ritrovata a dover girare delle sequenze di sesso con i propri partner sul set.

Olivia Colman si sente infedele quando gira sequenze di sesso

Felicemente sposata con Ed Sinclair da 24 anni, Olivia Colman l'ha definito anche il suo migliore amico, del quale è follemente innamorata da parecchio tempo.

Benedict Cumberbatch e Olivia Colman in una scena de I Roses

Quando Amy Poehler le ha chiesto cosa la spaventi di più sul lavoro, Olivia Colman ha confessato di odiare le scene romantiche e intime: "Qualsiasi cosa in cui devo mostrare un po' di pelle, non mi piace. Fingere di fare sesso, non mi piace. Mi sembra di essere infedele".

Nonostante si tratti di recitazione, Colman ha confidato di non essere a suo agio in quelle situazioni: "Anche quando dicono che posso indossare i jeans o c'è un cuscino tra di me e il partner. Non voglio farlo. Non voglio farlo".

L'ultima esperienza sul set de I Roses

Diverse scene intime Olivia Colman ha dovuto girarle nella nuova versione de La guerra dei Roses, in cui ha recitato insieme a Benedict Cumberbatch. L'attrice ha dichiarato di essersi divertita parecchio a lavorare con il collega.

Nonostante preferisca evitare di baciare un co-protagonista, Colman ha elogiato la troupe per averla aiutata lavorando alla sequenza con estrema rapidità. Inoltre, ha elogiato la presenza dei coordinatori d'intimità, ormai sempre più diffusi sui set.

In I Roses, oltre a Olivia Colman e Benedict Cumberbatch, recitano anche Kate McKinnon, Andy Samberg, Sunita Mani, Allison Janney e Ncuti Gatwa. In passato era già stato realizzato un film diretto da Danny DeVito con protagonisti Michael Douglas e Kathleen Turner.