Old: M. Night Shyamalan festeggia la fine delle riprese

Il regista M. Night Shyamalan ha celebrato sui social la fine delle riprese in Repubblica Dominicama della sua nuova fatica, il misterioso Old,adattamento del fumetto di Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters Sandcastle. Al momento la data di uscita prevista per Old è il 23 luglio 2021.

Gli eventi di Old vengono messi in moto dal ritrovamento di un cadavere su una spiaggia da parte di un gruppo di persone che lentamente si rende conto che sta succedendo qualcosa di innaturale in quel luogo. La graphic novel Sandcastle parla, per l'appunto, di un gruppo di 13 persone che non sono in grado di lasciare una spiaggia misteriosa e appartata che nasconde un oscuro segreto che coinvolge il tempo, tema a cui fa riferimento il poster di Old, nel quale vediamo una clessidra in cui ogni granello di sabbia ha la forma di un essere umano. La graphic novel è descritta come una storia dell'orrore sull'inevitabilità della morte che suona come un episodio in stile kafkiano di The Twilight Zone o Lost.

Il cast corale di Old include Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierce, Vicky Krieps, Alex Wolff, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Gael García Bernal e Ken Leung. Old è scritto, diretto e prodotto da M. Night Shyamalan.