Off Campus 2: Prime Video svela la data di uscita ufficiale della seconda stagione

Dopo le prime immagini promozionali e gli scatti "rubati" direttamente dal set canadese, Prime Video ha finalmente annunciato la data di uscita di Off Campus 2, l'attesissima seconda stagione di una delle serie più amate e seguite della piattaforma. In questo caso, definire il titolo semplicemente atteso è quasi un eufemismo, considerando l'hype straordinario e l'affetto che i fan hanno continuato a dimostrare nel corso di questi mesi: un calore rivolto non solo ai romanzi di Elle Kennedy e alle sue storie, ma anche agli attori che hanno saputo dare volto e anima ad Hannah (Ella Bright), Garrett (Belmont Cameli), Dean (Stephen Kalyn) e Allie (Mika Abdalla).

La data ufficiale

Come annunciato sui social di Prime Video gli allarmi e promemoria sono quindi puntati per il 28 aprile 2027, giorno in cui faremo finalmente ritorno tra i viali della Briar University. I nuovi episodi non seguiranno alla lettera l'ordine di pubblicazione dei libri, ma rimescoleranno un po' le carte in tavola per mettere al centro della narrazione la coppia formata da Allie Hayes e Dean Di Laurentis. Li avevamo lasciati sul finale della scorsa stagione in una situazione decisamente ambigua: una frequentazione senza impegno che aveva comunque permesso di creare un legame e un'intesa emotiva fortissima tra i due, finita però per incrinarsi con la comparsa del personaggio di Hunter Davenport.

La trama della prima stagione

Per riannodare i fili, la prima stagione di Off Campus aveva raccontato la nascita della storia d'amore tra Hannah Wells, riservata studentessa di musica, e Garrett Graham, carismatico capitano della squadra di hockey dell'ateneo. Messo alle strette dal rischio di essere sospeso dalla squadra per via della media scolastica, Garrett aveva convinto Hannah a fargli da tutor privato. In cambio, l'atleta aveva accettato di inscenare con lei una finta frequentazione, utile ad aiutarla ad attirare l'attenzione di Justin, il ragazzo per cui aveva una cotta da tempo. Tra una sessione di studio e un'uscita di facciata, i due avevano iniziato a confidarsi le proprie paure e i traumi del passato, trasformando quell'accordo nato a tavolino in un sentimento autentico, profondo e inaspettato.