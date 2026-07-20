Effetto Nolan sull'Odissea: boom di vendite per il poema di Omero in Italia e USA

L'Odissea-mania è cominciata nelle librerie molto prima che al cinema: in Italia e negli Stati Uniti il poema di Omero è tra i libri più venduti da più di sei mesi, da quando, cioè, è arrivato il primo trailer del film

Non solo al cinema, Odissea di Christopher Nolan sta alimentando la curiosità del pubblico anche nelle librerie. Il kolossal con Matt Damon sembra aver riacceso l'interesse anche verso il poema di Omero, facendo aumentare le vendite delle sue numerose edizioni e spingendo migliaia di lettori a riscoprire uno dei testi fondanti della letteratura occidentale.

Il fenomeno, questo è forse il vero dato degno di nota, non interessa solo Italia ma anche gli Stati Uniti, dove librerie e classifiche registrano una crescita costante degli acquisti, iniziata in realtà mesi prima del debutto del film.

In Italia, in particolare, i dati di NielsenIQ BookData Panel Market Libri Italia mostrano che nel primo semestre del 2026 le copie vendute dell'Odissea sono aumentate del 25,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei sei mesi considerati sono state vendute 43 diverse edizioni del poema, comprese cinque versioni dedicate ai lettori più giovani, a dimostrazione di un interesse trasversale che coinvolge pubblici differenti.

L'incremento delle vendite segue da vicino le tappe della promozione di Odissea. Dopo la pubblicazione del primo trailer, il 22 dicembre 2025, tra dicembre e gennaio le copie vendute sono aumentate del 12,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'effetto è diventato ancora più evidente con il secondo trailer, diffuso il 4 maggio. Nel solo mese di maggio 2026 le vendite hanno registrato un aumento del 46% rispetto a maggio 2025, mentre il fatturato legato all'acquisto del poema omerico è salito del 58%.

Naturalmente questi dati non consentono di attribuire l'intera crescita esclusivamente al film di Nolan, ma mostrano una progressione che coincide con l'avvicinarsi dell'uscita nelle sale e con il crescente interesse del pubblico.

Anche negli Stati Uniti esplode il fenomeno Odissea

Odissea: un'immagine del film

Lo stesso andamento si osserva oltreoceano. Secondo i dati di Circana BookScan, dall'inizio del 2026 le vendite delle edizioni cartacee dell'Odissea sono aumentate del 76%. La traduzione in inglese che sta beneficiando maggiormente del fenomeno è quella realizzata da Emily Wilson per W.W. Norton, seguita dalla versione di Robert Fagles pubblicata da Penguin Classics, perfino dall'adattamento a fumetti firmato da Gareth Hinds.

La crescita, tuttavia, era iniziata già dopo l'annuncio del film, nel dicembre 2024. Nel corso del 2025 le vendite erano infatti aumentate del 42% rispetto all'anno precedente, segno che l'interesse per il poema si è costruito progressivamente, fino a raggiungere il suo apice con l'imminente uscita del kolossal.

Rispetto alla traduzione di Emily Wilson, diventata un vero caso editoriale nell'ultimo anno, la ragione del suo recente successo è stata svelata dal Wall Street Journal: è quella scelta dal Nolan stesso come testo di riferimento per l'adattamento cinematografico.

Wilson è entrata nella storia degli studi classici come la prima donna ad aver tradotto integralmente in inglese sia l'Odissea sia l'Iliade. La sua edizione, lunga circa 500 pagine, è diventata una delle più richieste nelle librerie americane e continua a circolare anche sui social network, dove sono sempre più frequenti le fotografie dei lettori con il volume tra le mani.

Dalle ricerche su Google a Wikipedia: cresce la curiosità per Omero

Odissea: un'immagine del film

L'interesse non si è tradotto soltanto in un aumento delle vendite. Negli Stati Uniti è cresciuta anche la curiosità online attorno all'opera di Omero. Dopo l'annuncio del film, alcuni fan di Christopher Nolan hanno scoperto soltanto in quel momento che Odissea non era una sceneggiatura originale, ma l'adattamento di un poema composto nell'Antica Grecia. A rendere virale la vicenda è stato il content creator Matt Ramos, conosciuto sul web come Supes, che ha condiviso sui social uno screenshot di una ricerca Google dedicata all'origine dell'opera.

Da quel momento si è registrato un forte aumento delle consultazioni su Wikipedia e delle ricerche dedicate al poema, segnale di come l'attesa per il film abbia spinto molte persone ad approfondire la storia di Ulisse prima di vederla sul grande schermo.

A distanza di quasi tremila anni dalla sua composizione, l'Odissea torna così al centro dell'attenzione non soltanto come classico della letteratura, ma anche come protagonista di un fenomeno editoriale alimentato dall'attesa per uno dei film più discussi dell'anno.