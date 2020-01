Odio l'estate: il secondo trailer del film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Svelato il secondo trailer di Odio l'estate, di cui è stato diffuso il primo trailer, nuovo film con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo in uscita al cinema il 30 gennaio.

Tra gag e battute sagaci, il promo anticipa la storia di Odio l'estate incentrata su tre coppie che non si conoscono, ma scoprono di essere state truffate e di aver preso in affitto la stessa casa al mare per trascorrere le proprie vacanze. Le tre famiglie, per non veder rovinata del tutto la propria vacanza, devono quindi imparare a convivere e iniziano a interagire per vivere in armonia. Come si vede nel trailer, la convivenza non sarà facile. Tra giornate in spiaggia, concerti di Massimo Ranieri - dei quali uno dei tre capofamiglia è un fan - cene all'aperto, serate in spiaggia, un tocco di romanticismo e qualche disastro, quest'estate "allargata" si rivelerà bellissima.

Aldo, Giovanni e Giacomo: 'Il nostro vero collante è il pubblico'

Odio l'estate segna il ritorno del trio di star della comicità italiana composto da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti a tre anni dal recente Fuga da Reuma Park,

Alla regia del film c'è nuovamente Massimo Venier, da tempo collaboratore dei protagonisti. Nel cast ci sono invece anche Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase, Michele Placido e Massimo Ranieri.