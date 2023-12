Sundance 2024: i nuovi lavori di Kristen Stewart, Jesse Eisenberg e Steven Soderbergh in programma

Il Sundance Film Festival 2024 ha annunciato il programma della 40° edizione, che si svolgerà a Park City, Utah, dal 18 al 28 gennaio, mentre la parte di festival online inizierà il 25 gennaio. Il programma include il documentario su Christopher Reeve Super/Man, i nuovi lavori di Kristen Stewart e Jesse Eisenberg, ma anche il thriller di Steven Soderbergh Presence, che arriva 35 anni dopo Sesso, bugie e videotape. Anche Richard Linklater sarà presente con Hit Man, visto di recente alla Mostra di Venezia 2023, e con un episodio della serie antologica God Bless Texas.

Un programma ricco di autori

Hit Man: Glen Powell, Adria Arjona in un'immagine

A Park City sarà presente anche il regista Christopher Nolan, che ritirerà il primo Sundance Institute Trailblazer Award, un onorificenza destinata a ricordare al mondo che il regista di Oppenheimer ha portato il suo Memento al Sundance 2001. Tornano anche i registi di Half Nelson Ryan Fleck e Anna Boden, il cui ultimo film, Freaky Tales ambientato a Oakland alla fine degli anni '80 (con Pedro Pascal), segna un ritorno alle radici indie dopo aver diretto Captain Marvel nel 2019.

Come sempre, l'attenzione si concentra sulle nuove scoperte poiché 40 dei 101 registi che presenteranno i loro lavori al Sundance il prossimo anno sono esordienti. Si tratta di 101 registi, ma solo 82 film, poiché quest'anno il programma del festival si preannuncia leggermente più ridotto del solito. Il Sundance ha introdotto una piattaforma di streaming online nel 2021 e si atterrà al formato ibrido implementato per la prima volta lo scorso gennaio, elaborando il programma in modo da incoraggiare il massimo coinvolgimento di persona.

Uno sguardo ai titoli

Fleishman a pezzi: Jesse Eisenberg nella serie

Tra i film selezionati, grande curiosità per il documentario Super/Man: The Christopher Reeve Story dedicato al compianto divo. Kristen Stewart sarà presente con ben due film, Love Lies Bleeding, della regista di Saint Maud Rose Glass, e Love Me, diretto dagli esordienti Sam e Andy Zuchero, destinatari del premio scientifico Alfred P. Sloan Feature Film. Jesse Eisenberg ha scritto, diretto e recitato in A Real Pain, oltre a recitare nell'ultimo film degli Zellner. Chiwetel Ejiofor appare sia in veste di regista che di interprete di Rob Peace, storia di un improbabile spacciatore.

Oltre l'80% dei film in programma è in cerca di distribuzione. I titoli più interessanti includono Freaky Tales di Fleck e Boden e My Old Ass di Megan Park, vincitore del SXSW, con Aubrey Plaza. Susanna Fogel ritorna un anno dopo Cat Person con Winner, interpretato ancora una volta da Emilia Jones nei panni della vincitrice di un reality. Per quanto riguarda i documentari, il regista di Barb and Star Go to Vista Del Mar, Josh Greenbaum, racconta il viaggio nella vita reale di Will & Harper, con Will Ferrel e... un colpo di scena.