Ocean's Eleven, il prequel con Margot Robbie perde un altro regista

Lee Isaac Chung è il secondo regista a dire addio al progetto e ha citato come causa alcune divergenze creative avute con la produzione. Il film è prodotto dalla stessa Robbie

Il regista Lee Isaac Chung, apprezzato per aver diretto il dramma Minari, ha abbandonato il prequel di Ocean's Eleven che vede Margot Robbie nei panni della protagonista e anche come produttrice.

La casa di produzione di Robbie, LuckyChap, sta producendo il film per la Warner Bros, con l'attrice che reciterà nel film al fianco di Bradley Cooper. Chung, che di recente si è cimentato con la regia di un blockbuster con Twisters, è il secondo regista ad abbandonare il progetto dopo Jay Roach, che era stato inizialmente ingaggiato per dirigere il film.

Ocean's Eleven: una scena del film

Peché il regista ha rinunciato al progetto

In una dichiarazione congiunta, Warner Bros. e LuckyChap hanno affermato: "Lee Isaac è un talento cinematografico unico, la cui visione e collaborazione sono state preziose per Warner Bros. e LuckyChap durante tutto questo percorso. La nostra esperienza con lui non ha fatto altro che rafforzare il nostro entusiasmo nel collaborare insieme a progetti futuri".

"Si tratta di una separazione amichevole dovuta a divergenze creative", ha dichiarato quindi un portavoce dello studio a EW.

Babylon: un'immagine di Margot Robbie

Cosa sappiamo sul film con Margot Robbie

Dalle ultime informazioni disponibili, Carrie Solomon sta lavorando alla sceneggiatura che dovrebbe essere ambientata nell'Europa degli anni '60. Sebbene i dettagli della trama non siano stati confermati, la storia dovrebbe svolgersi prima degli eventi del film di Steven Soderbergh del 2001 Ocean's Eleven.

Acclamato dalla critica e dal pubblico, Ocean's Eleven ha ispirato due sequel e il reboot al femminile Ocean's 8 con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna. Dopo aver inizialmente corteggiato Ryan Gosling, la produzione avrebbe poi intrapreso delle trattative con Bradley Cooper per affiancare Margot Robbie come co-protagonista, con entrambi nel ruolo dei genitori di Danny Ocean.

A che punto è il sequel con George Clooney

L'interprete di Danny Ocean, nel frattempo, ha dichiarato che è il nuovo sequel della saga è attualmente in fase di sviluppo e di avere letto una "ottima sceneggiatura"; in aggiunta, il "budget è stato approvato dalla Warner Bros.", il ché dovrebbe consentire un via libera imminente per le riprese.

Sebbene il sequel di Ocean's 13 non abbia ancora un titolo ufficiale, questo vedrà il ritorno di Soderbergh alla regia e delle star originali del cast, come Matt Damon, Don Cheadle e Julia Roberts.