Ocean’s 14: torna il cast originale, George Clooney: “Siamo più vecchi ma sappiamo ancora come farla franca"

George Clooney sta lavorando per riunire la squadra del primo film del franchise di Steven Soderbergh, Ocean's Eleven, nonostante siano passati venticinque anni dall'uscita del primo film, uscito nelle sale cinematografiche nel 2001.

Ocean's 14 sarebbe in fase di lavorazione e sul set dovrebbero tornare i principali protagonisti del primo film, riuniti proprio da George Clooney, che nel franchise interpreta proprio Danny Ocean, leader del gruppo di rapinatori.

Il ritorno di Danny Ocean e la sua banda

Insieme a Clooney, anche Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle dovrebbero rientrare dalla porta principale: "C'era qualcosa nell'idea che siamo troppo vecchi per fare quello che facevamo una volta, ma siamo ancora abbastanza intelligenti da sapere come farla franca, che mi affascina davvero" ha spiegato Clooney in un'intervista.

George Clooney, Julia Roberts e Brad Pitt in una scena di Ocean's Eleven

Per questo motivo dovrebbero tornare il braccio destro di Ocean, Rusty (Brad Pitt), il borseggiatore Linus (Matt Damon), l'esperto di demolizioni Basher (Don Cheadle) e l'interesse amoroso di Danny, Tess (Julia Roberts).

Il nuovo film di Ocean's ispirato al passato

Secondo le ultime informazioni, il nuovo Ocean's sarà ispirato anche a Vivere alla grande di Martin Brest del 1979, con George Burns, Art Carney e Lee Strasberg, che racconta le vicende di una banda di criminali anziani, già riportato sullo schermo da Zach Braff nel 2017 con Martin Freeman, Alan Arkin e Michael Caine.

Anche Ocean's Eleven era un remake, dato che Steven Soderbergh reinventò l'originale del 1960 con Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. e Angie Dickinson: "Abbiamo appena ottenuto l'approvazione del budget alla Warner Bros. e stiamo cercando di organizzare tutto" ha confessato Cloone lo scorso ottobre "È solo una questione di agenda, quindi si tratta solo di fissare una data di inizio per noi". Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese dovrebbero iniziare nel mese di ottobre del 2026.

Dopo la trilogia ufficiale di Ocean's, nel 2018 è stato realizzato uno spin-off al femminile, Ocean's 8, con protagoniste Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Awkwafina, Mindy Kaling e Anne Hathaway. Attualmente, è in sviluppo anche un prequel sui genitori di Danny Ocean con protagonista Margot Robbie.