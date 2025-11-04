Ocean's Eleven: Benicio del Toro affiancherà Margot Robbie e Bradley Cooper nel prequel?

Secondo quanto riportato da Nexus Point News, Benicio del Toro sarebbe in trattative per entrare nel cast del prequel di Ocean's Eleven. I dettagli sul suo personaggio sono ancora segreti, ma potrebbe interpretare l'antagonista della storia.

Del Toro andrebbe ad affiancare Margot Robbie e Bradley Cooper, che saranno i protagonisti del film ambientato nell'Europa degli anni '60. Lee Isaac Chung (Twisters, Minari) dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Carrie Solomon (A Family Affair).

Il progetto è in fase di sviluppo alla Warner Bros. dal maggio 2022. Inizialmente Ryan Gosling avrebbe dovuto recitare al fianco di Robbie, con Jay Roach alla regia, ma i piani sono successivamente cambiati, con slittamenti che hanno causato l'abbandono della star e del precedente regista.

Ocean's Eleven: una scena del film

Cosa racconterà il prequel con Margot Robbie e Bradley Cooper?

Sebbene i dettagli della trama sembra siano ormai "definitivi", secondo Deadline, Roger Friedman di Showbiz411 aveva precedentemente riportato che il film si sarebbe intitolato Oceans, con Cooper e Robbie nei panni dei genitori di Danny Ocean, il personaggio interpretato da George Clooney nella trilogia di Steven Soderbergh.

Nel film, gli Ocean insegneranno ai loro figli, i giovani Danny e Debbie (quest'ultima interpretata da Sandra Bullock nello spin-off Ocean's 8), l'arte di rubare ai ricchi. Ambientato sullo sfondo del Gran Premio di Monaco del 1962, il progetto è stato descritto come un'elegante rapina vecchio stile ispirata al film di Hitchcock Caccia al ladro.

Per quanto riguarda del Toro, sta vivendo sicuramente un periodo davvero d'oro della sua carriera con successi recenti come Sicario (e il relativo sequel Soldado), o le collaborazioni con Wes Anderson (The French Dispatch e La Trama Fenicia) e Paul Thomas Anderson (Vizio di forma e Una battaglia dopo l'altra). L'attore ha vinto il Premio Oscar nel 2001 con Traffic di Steven Soderbergh.

In sviluppo anche il sequel Ocean's 14

Inoltre, George Clooney ha recentemente confermato che girerà Ocean's 14 il prossimo anno con Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle. Quindi, potremmo avere due film del franchise di Ocean's separati in produzione a breve, un prequel e un sequel.

Warner Bros. che senza dubbio sarà stata motivata dai suoi grandi successi al botteghino quest'anno, basti citare Un film Minecraft, The Conjuring - Il rito finale e I Peccatori, pare ritenga che sia il momento giusto per rilanciare questo franchise, il cui ultimo capitolo, il già citato Ocean's 8, era stato un solido successo in termini di incassi (anche se non di critica).