George Clooney, star dei film di Ocean's, scherza sul furto al Louvre: "Sono molto orgoglioso di quei ladri"

George Clooney, in questi mesi impegnato nella promozione di Jay Kelly, ha commentato in modo ironico il furto al Louvre avvenuto pochi giorni fa.

L'interprete del franchise di Ocean's ha infatti scherzato su quanto accaduto, suggerendo inoltre che si potrebbero usare gli eventi come spunto per il prossimo capitolo delle avventure del gruppo di ladri, attualmente in fase di sviluppo.

Il furto avvenuto a Parigi

Nella mattinata di domenica quattro uomini si sono introdotti al museo del Louvre, nella città di Parigi, fingendosi degli operai e hanno portato via dei gioielli del valore stimato di oltre 100 milioni di dollari.

George Clooney, intervistato da Variety alla première di Jay Kelly (di cui potete leggere la nostra recensione), ha scherzato facendo riferimento alla sua 'esperienza' e dichiarando: "Se sei un ladro professionista come lo sono io... Sono stato davvero orgoglioso di questi ragazzi".

Brad Pitt e George Clooney in Ocean's Twelve

Quanto accaduto, secondo la star hollywoodiana, potrebbe inoltre ispirare la trama di Ocean's 14: "Penso dovremmo derubare il Louvre".

Clooney è poi tornato serio ribadendo che il crimine è terribile: "Mi chiedo se riusciranno a prenderli. Sembrano aver fatto un lavoro piuttosto buono nel farla franca".

Le prime anticipazioni su Ocean's 14

Da tempo si parla della possibile produzione di Ocean's 14 e proprio George, qualche settimana fa, ha confermato che il sequel sembra destinato a essere realizzato, essendo stato completato lo script. Nel sequel dovrebbero tornare anche Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle. Alla regia del film dovrebbe essere David Leitch, recentemente dietro la macchina da presa di The Fall Guy.

Attualmente, tuttavia, la trama del nuovo capitolo delle imprese di Danny Ocean e del suo team non è stata svelata. L'idea di uno spettacolare furto al Louvre, proposta da Clooney, non sembra quindi così improbabile.