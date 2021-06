Ocean's Eleven, Don Cheadle: "Steven Soderbergh ha un'idea per un nuovo sequel"

Ocean's Eleven potrebbe avere un altro sequel: a rivelarlo è stato Don Cheadle in una nuova intervista che gli ha permesso di parlare del potenziale progetto.

L'attore ha svelato a Entertainment Weekly che il regista ha accennato al potenziale progetto durante le riprese di No Sudden Move.

Don Cheadle ha raccontato: "Stavamo parlando di un nuovo capitolo della storia dopo Ocean's Thirteen, e poi Bernie Mac è morto e molto rapidamente abbiamo pensato 'No, non vogliamo realizzarlo'".

L'attore ha però sottolineato: "Ma ho da poco girato un film con Steven Soderbergh e ha detto 'Penso ci potrebbe essere un modo per farne un altro. Ci sto pensando'. E non siamo andati oltre parlando del potenziale progetto".

Cheadle ha sottolineato: "Ma non so se tutti sarebbero coinvolti. Immagino che il gruppo principale di personaggi dovrebbero apparire. Sarebbe interessante da scoprire".

La trilogia di film di Ocean's Eleven hanno preso il via nel 2011 ottenendo circa 450 milioni di dollari ai box office mondiale, proseguendo poi il progetto con Ocean's Twelve e Ocean's Thirteen che hanno incassato rispettivamente 362 milioni e 311 milioni di dollari.

I lungometraggi hanno inoltre dato vita a uno spinoff al femminile, Ocean's 8, con star Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Awkwafina, Mindy Kaling, e Anne Hathaway.